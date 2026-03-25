المنتخب الأولمبي يواجه عمان ودياً في العين





دشن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، معسكره الداخلي في مدينة العين استعداداً للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة وتزامناً مع فترة التوقف الدولي، حيث أدى أولى تدريباته في استاد طحنون بن محمد بالقطارة تحت إشراف المدرب الوطني سليمان البلوشي وجهازه المساعد.



ويستعد «الأبيض الأولمبي» لخوض تجربة ودية أمام شقيقه المنتخب العماني يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القطارة في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين وزيادة التجانس فيما بينهم، خاصة في ظل انضمام عناصر جديدة.



وتضم قائمة المنتخب الأولمبي في معسكر العين كلاً من زايد عبدالله، راشد المقدمي، عبدالله زعل، سهيل البلوشي، منصور البلوشي، نهيان المعمري، زايد سلطان، عبدالرحمن طلال، سعود علي، فهد جاسم، يوسف المرزوقي، سولومون سوسو، جوناس نافو، نهيان الهلالي، حازم عباس، مشعل الإحبابي، سيف الكعبي، راشد المزروعي، ماجد حمد، عبدالعزيز محمد، عيد الحمادي، غيث بدر، سيف ناصر، أحمد رائد، جونيور نداي وعلي بدر.