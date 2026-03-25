قرعة النخبة الآسيوية ترسم مستقبل شباب الأهلي والوحدة



تتجه الأنظار إلى نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، ويمثلنا فيها شباب الأهلي والوحدة، والتي تبدو على موعد مع نسخة استثنائية، عقب اكتمال سحب قرعة الأدوار الإقصائية الأربعاء، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.



ومن المقرر أن تقام النهائيات بنظام التجمع خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026، حيث يشهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية بين أندية الشرق والغرب، على أن تلعب جميع المباريات السبع بنظام المباراة الواحدة بخروج المغلوب.



ويسبق الأدوار الإقصائية إقامة مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب، والتي ستقام أيضاً بنظام المباراة الواحدة بخروج المغلوب في جدة يومي 13 و14 أبريل المقبل.



وأسفرت القرعة عن لقاء ماتشيدا زيلفيا الياباني، متصدر مرحلة الدوري في منطقة الشرق، مع الفائز من مواجهة الاتحاد والوحدة، وكان الاتحاد قد احتل المركز الرابع في منطقة الغرب، متقدماً بمركز واحد على الوحدة.



وفي ربع النهائي أيضاً، يلتقي بوريرام يونايتد التايلاندي مع الفائز من مواجهة شباب الأهلي وتراكتور.



وسيواجه الفائز من مواجهة الهلال والسد نظيره فيسيل كوبي الياباني في الدور ربع النهائي، وكان الهلال قد تصدر ترتيب مرحلة الدوري في منطقة الغرب، في حين أنهى السد المرحلة ذاتها في المركز الثامن، بينما جاء فيسيل كوبي في المركز الثاني على صعيد منطقة الشرق.



أما حامل اللقب الأهلي فسيواجه الدحيل، ويصعد الفائز للقاء جوهور دار التعظيم الماليزي في الدور ربع النهائي، وكان الأهلي قد أنهى مرحلة الدوري في المركز الثاني بمنطقة الغرب، بينما احتل الدحيل المركز السابع، في حين جاء جوهور دار التعظيم سادساً في منطقة الشرق.



ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى في الدور ربع النهائي يوم 16 أبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة يوم 17، على أن تقام المباراة الرابعة يوم 18، أما مباراتا الدور قبل النهائي، فتقامان يومي 20 و21 من الشهر نفسه.



وسيحسم اللقب الأهم على مستوى الأندية الرجالية في القارة يوم 25 أبريل، عندما تقام المباراة النهائية المرتقبة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث ينتظر البطل المجد إلى جانب جائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار.