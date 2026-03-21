26 لاعباً في معسكر المنتخب الأولمبي بالعين



أعلن اتحاد الكرة، قائمة المنتخب الوطني الأولمبي للمعسكر الداخلي المغلق المقرر في مدينة العين في الفترة من 23 إلى 31 مارس الجاري، تحت قيادة المدرب سليمان البلوشي.



ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام الفني قبل الدخول في المنافسات الرسمية.



وسيشهد المعسكر، مشاركة 26 لاعباً، حيث ضم في حراسة المرمى، زايد عبدالله، راشد المقدمي، وعبدالله زعل.



وفي الدفاع، سهيل البلوشي، منصور البلوشي، نهيان المعمري، زاید سلطان، عبدالرحمن طلال، سعود علي، فهد جاسم، ويوسف المرزوقي.



وفي الوسط، سولومون سوسو، جوناس نافو، نهيان الهلالي، حازم عباس، مشعل الأحبابي، سيف الكعبي، راشد المزروعي، ماجد حمد، وعبدالعزيز محمد.



وفي الهجوم، عيد الحمادي، غيث بدر، سيف ناصر، أحمد رائد، جونيور ندياي، وعلي بدر.