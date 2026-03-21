شباب الأهلي والوحدة يترقبان قرعة النخبة الآسيوية رغم غموض ربع النهائي



يترقب ناديا شباب الأهلي والوحدة، مراسم قرعة تحديد مصير الأندية الثمانية المتبقية في نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، والمقررة مساء الأربعاء المقبل، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك رغم استمرار الغموض بشأن موقف الاتحاد القاري من المباريات المؤجلة في دور ثمن النهائي لمنطقة الغرب الآسيوي.



وقبل أقل من شهر على انطلاق المرحلة الختامية المركزية للبطولة في موسم 2025-2026، ستحدد القرعة مواجهات الدور ربع النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية، حيث تقام جميع المباريات السبع بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل المقبل في مدينة جدة.



وتعد الجماهير الآسيوية بمواجهات قوية في دور الثمانية، في ظل غياب التقسيم الإقليمي بين الشرق والغرب، إذ حسمت أربعة أندية من منطقة الشرق تأهلها بالفعل من دور الـ16 في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما سيتم تحديد الأندية الأربعة الأخرى خلال الشهر المقبل.



وسيتم توزيع الأندية على ثمانية مراكز في الأدوار النهائية لضمان إقامة أربع مواجهات بين فرق من مناطق مختلفة.



وستقسم الأندية الثمانية إلى مجموعتين وفقاً للمناطق، مع تحديد النادي الأعلى تصنيفاً في كل مجموعة استناداً إلى نتائجه في مرحلة الدوري الآسيوي من البطولة، ونظراً لعدم تأكيد مشاركة أندية منطقة الغرب حتى الآن، سيتم تخصيص أماكن شاغرة، على أن يحدد تصنيف كل نادٍ وفق نتائج النادي الأعلى تصنيفاً في مجموعته، فيما يتصدر إف سي ماتشيدا زيلفيا تصنيف أندية الشرق.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي خلال الأيام المقبلة مواعيد وملاعب مباريات دور ثمن النهائي لمنطقة الغرب.



وستستهل مراسم القرعة بإجراء خاص لتحديد النادي الأعلى تصنيفاً، من خلال وعاء إقليمي يضم كرتين، إحداهما تمثل منطقة الغرب والأخرى الشرق، ومن المقرر أن تقام أولى مباريات ربع النهائي في 16 أبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة في 17 من الشهر ذاته، فيما تقام المباراة الرابعة في 18 أبريل، أما مواجهتا نصف النهائي، فستقامان يومي 20 و21 أبريل.



وسيحسم لقب البطولة القارية في المباراة النهائية المرتقبة يوم 25 أبريل المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يتطلع البطل إلى المجد القاري إلى جانب جائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار.