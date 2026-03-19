بيراميدز يفرض هيمنته على بطولة أكاديميات الكرة في عجمان





وسط أجواء مفعمة بالحماس والروح الرياضية العالية، اختتمت بنجاح باهر بطولة إيجلز باور سبورت الرمضانية لعام 2026، والتي شهدت منافسات قوية، ومشاركة واسعة من نخبة أكاديميات كرة القدم في إماراتي عجمان والشارقة.



وجمعت البطولة تحت لوائها 19 فريقاً، مثلوا 7 أكاديميات رائدة على مستوى الدولة، وهي ريد إيجل، بيراميدز، فيوتشر، بلاك تايجر، أكاديمية نادي عجمان، نادي الوطنية، وأكاديمية سيزون. وجسدت البطولة، التي نظمتها أكاديمية ريد إيجل، وبالتعاون مع ملاعب باور سبورت، منصة مثالية لاكتشاف المواهب الكروية الواعدة.



وفرضت أكاديمية بيراميدز هيمنتها الكاملة على البطولة، بعدما نجحت في حصد المركز الأول في الفئات الثلاث المشاركة، مؤكدة تفوقها الفني اللافت، حيث توجت الأكاديمية بطلة لفئة مواليد عام 2011، وحل نادي الوطنية وصيفاً، وجاءت في المركز الثالث، أكاديمية نادي عجمان، ونال جائزة الفريق المثالي، ريد إيجل.



وتوج بيراميدز بطلاً لفئة مواليد 2013، وحل في المركزين الثاني والثالث بالترتيب، ريد إيجل وأكاديمية نادي عجمان، وحصل على جائزة الفريق المثالي، فيوتشر، كما توج بيراميدز، بطلاً لفئة مواليد 2015، وجاء في المركزين الثاني والثالث بالترتيب، فريقا فيوتشر، وريد إيجل، وحصل على جائزة الفريق المثالي، بلاك تايجر.



ولم تقتصر الإثارة على المنافسات داخل الملعب، بل امتدت إلى التميز التنظيمي والفني، حيث نال جائزة أفضل إداري، أكاديمية الوطنية، ومنحت جائزة المدرب المثالي لمواليد 2011، لمدرب أكاديمية سيزون، وجائزة المدرب المثالي لمواليد 2013، لمدرب أكاديمية نادي عجمان.



ويذكر أن البطولة أقيمت برعاية عدد من شركاء النجاح الذين أسهموا في إخراج الحدث بصورة مميزة، وهم توب دان سبورت للملابس الرياضية، كنزا للمشروبات الغازية، والسبكي جروب للمقاولات.