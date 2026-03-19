«الدفاع المدني» يجمع الأسر في تحدي اللياقة

نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني منافسات البطولة المجتمعية والأسرية الرمضانية لتحدي اللياقة البدنية، في مجلس «الفارس الشهم 2» بأبوظبي، تزامناً مع «عام الأسرة 2026».

وشهد البطولة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام الهيئة، وتضمنت مجموعة من التحديات والأنشطة الرياضية في أجواء تفاعلية وحماسية، شارك فيها منتسبو الهيئة وأسرهم وأفراد المجتمع على مدار يومين، وسادها الطابع المجتمعي والأسري.

وأظهرت المنافسات روح التحدي والتنافس الإيجابي، وكرّم مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني في ختامها المتميزين رياضياً، مشيداً بأدائهم ومستوياتهم.