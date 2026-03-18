10 ملايين درهم جوائز.. ختام مميز لبطولة الوثبة الرمضانية

اختُتمت مساء أمس فعاليات النسخة الأولى من بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، بتتويج الفائزين في منافسات كرة القدم والكرة الطائرة والكريكيت والبادل.

ونُظمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، خلال الفترة من 23 فبراير الماضي إلى 17 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف رياضي ورياضية في 16 منافسة، وتُعد الحدث الرياضي الأكبر في الدولة خلال شهر رمضان، بجوائز مالية بلغت 10 ملايين درهم.

وتوّج الفائزين معالي حميد سعيد عامر النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، وسعادة محمد سيف النيادي، مدير مهرجان الشيخ زايد، وسعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.

كما تضمن الحفل الختامي مراسم تكريم الجهات الراعية وفرق العمل، إضافة إلى المتطوعين، إلى جانب إقامة سحوبات على جوائز كبرى قيّمة للجماهير التي حضرت الفعاليات الختامية بأعداد كبيرة.

وشهد اليوم الختامي تنظيم ثلاث مباريات نهائية، حيث توّج فريق مؤسسة خليفة بلقب مسابقة كرة القدم بعد فوزه في النهائي على فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية 3-1، وحصد فريق ساليسبروي الميدالية البرونزية بفوزه على فريق بوليفيا 4-1.

وأسفرت منافسات الكرة الطائرة عن فوز فريق «إم أي إتش» باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نجوم الإمارات 2-1، وحقق فريق المنامة الميدالية البرونزية بتفوقه على فريق الإمارات 2 بمجموعتين دون مقابل.

ومن جانبه، حقق فريق بيريتس لقب مسابقة الكريكيت بتفوقه على فريق «بي سي جي» في المباراة النهائية، بعد منافسات قوية شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، فيما ذهب المركز الثالث لفريق شاوكوال يونايتد.