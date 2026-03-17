دبي تحتضن المقر الجديد للاتحاد الآسيوي للرجبي

اعتمد كونغرس الاتحاد الآسيوي للرجبي، خلال اجتماعه الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي، قرار المكتب التنفيذي بافتتاح مقر للاتحاد القاري في دولة الإمارات بإمارة دبي، مع الإبقاء على المقر القانوني للاتحاد في هونغ كونغ، وذلك تنفيذًا للاتفاقية الموقعة مع دولة الإمارات منتصف عام 2022.

وترأس الاجتماع قيس عبدالله الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، حيث صادقت الاتحادات الأعضاء على القرار بأغلبية 27 اتحادًا من أصل 28 اتحادًا شاركوا في التصويت، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة العمل الإداري والمالي وتسهيل التواصل مع الاتحادات الوطنية في مختلف أنحاء القارة.

ويمثل افتتاح المقر في دبي تتويجًا لنحو ست سنوات من المناقشات والمشاورات بين الاتحادات الأعضاء، كما يشكل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة العمليات الإدارية والمالية وزيادة سهولة الوصول إلى خدمات الاتحاد في مختلف مناطق آسيا، مع الحفاظ على الهيكل القانوني والتنظيمي القائم للاتحاد.

وجاء القرار عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للرجبي مع قيادة الاتحاد الدولي للرجبي، على هامش بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي، حيث تم الاتفاق على المضي قدمًا في إعداد خطة استراتيجية مشتركة، بدعم من مستشار دولي مستقل يتم تعيينه بالتنسيق بين الجانبين.

وتوجه قيس عبدالله الظالعي بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على استضافة مقر الاتحاد في مبنى اللجنة الأولمبية، وإلى وزارة الرياضة ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، على الدعم الذي يلقاه الاتحاد الآسيوي للرجبي والتعاون المستمر مع الوزارة.

وقال إن موافقة الكونغرس على افتتاح مقر الاتحاد في دولة الإمارات تمثل محطة مهمة في مسيرة الرجبي الآسيوي، وتعكس ثقة الاتحادات الأعضاء ورغبتها في تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز القدرات التشغيلية للاتحاد بما يتماشى مع المرحلة المقبلة من نمو اللعبة في القارة.

وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاحتضان مقر الاتحاد الآسيوي يعكس مكانتها المتقدمة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية، وما توفره من بيئة تنظيمية وإدارية متطورة تدعم عمل المؤسسات الرياضية.