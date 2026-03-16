لاعبون على الورق.. الدوري يقترب من الختام ونجوم ما زالوا خارج الحسابات

مع اقتراب إنزال الستار على النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، وبعد مرور 19 جولة من سباق الموسم تتكشف مفارقة لافتة في كواليس المسابقة، بأن هناك لاعبين ما زالوا حاضرين في القوائم الرسمية للأندية، لكنهم غائبون عن المشهد الحقيقي على أرض الملعب.



ويعد هؤلاء اللاعبين مجرد أسماء موجودة على الورق فقط، تسجلها كشوف رابطة المحترفين الإماراتية، لكنها بالكاد تظهر في مباريات الدوري، أو تكتفي بدقائق عابرة لا تكاد تذكر، فيما يظل رصيد بعضهم مباراة وحيدة طوال الموسم، بينما يكتفي آخرون بالمشاركة مع فرق المراحل السنية.



واللافت أن هذه القائمة لا تضم لاعبين شباباً فقط، بل تحمل أيضاً أسماءً ثقيلة في عالم الاحتراف، مثل سالم العزيزي لاعب الوصل، ووليد حسين لاعب دبا، وثنائي شباب الأهلي، أحمد عبد الله جميل ووليد عباس، وبين الغياب الطويل والدقائق المعدودة، يبدو أن القرار في كثير من الحالات يعود لأسباب فنية تتعلق برؤية الأجهزة التدريبية.



ظهور عزيز

على سبيل المثال لم يظهر سالم العزيزي «33 عاماً»، هذا الموسم في الدوري سوى لمحة خاطفة، إذ شارك لمدة 20 دقيقة فقط في مباراة واحدة، وفق سجلات رابطة المحترفين، وهو زمن ضئيل للغاية إذا ما قورن بما قدمه في الموسم الماضي عندما خاض 15 مباراة بإجمالي 836 دقيقة، أما هذا الموسم، فتوزعت مشاركاته الأخرى في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث لعب 231 دقيقة في أربع مباريات.



في حين لم يلعب وليد حسين «33 عاماً»، سوى 50 دقيقة في مباراة واحدة لعبها مع دبا في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، ولم يشارك مع الفريق في أي مباريات أخرى للمحترفين، على الرغم من قيمته الكبيرة كلاعب وسط، وخبراته العالية باللعب مع العديد من الأندية، ومسيرة متميزة مع ناديه السابق شباب الأهلي في بداية مشواره مع عالم المحترفين.



أما أحمد عبدالله جميل «27 عاماً» فعانى من سلسلة إصابات أثرت سلباً على جاهزيته الفنية، وأبعدته عن تشكيلة شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسمين الماضي والحالي، وكان آخر ظهور له في المسابقة خلال موسم 2023–2024، عندما لعب 16 مباراة بإجمالي 1316 دقيقة، وهذا الموسم اكتفى بالمشاركة مع فريق تحت 23 سنة، حيث خاض أربع مباريات بمجموع 240 دقيقة.

وفي المشهد ذاته يقف اسم وليد عباس «40 عاماً»، نجم المنتخب الوطني السابق، الذي لم يظهر مع «الفرسان» في أي مباراة بالدوري هذا الموسم، وكان آخر حضوره في الموسم الماضي، عندما لعب 10 دقائق فقط في مباراتين بالدوري، إلى جانب 228 دقيقة في أربع مباريات ضمن كأس المحترفين.



حقيقة رقمية

تكشف الأرقام جانباً آخر من القصة، إذ وفقاً لإحصائية رقمية، تضم قوائم أندية الدوري 114 لاعباً مواطناً، إضافة إلى 78 لاعباً مقيماً معظمهم من الفئات السنية ويشاركون في دوري تحت 23 سنة، فضلاً عن لاعبين اثنين من حملة جواز الدولة، و6 لاعبين من مواليد الإمارات.

ولكن المفاجأة أن 178 لاعباً من هذه الأسماء لم يشاركوا في أي مباراة في دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن، وفي المقابل، ظهر 22 لاعباً فقط في مباراة واحدة طوال الموسم، بإجمالي 631 دقيقة لعب، وبمتوسط مشاركة لا يتجاوز 28.7 دقيقة للاعب الواحد، وأرقام تفتح باب التساؤلات حول مصير تلك الأسماء التي بقيت أسيرة القوائم، تنتظر فرصة قد لا تأتي قبل إسدال الستار على موسم 2025-2026.