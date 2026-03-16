نهائيات الكرة والطائرة والكريكيت تسدل الستار على بطولة الوثبة الرمضانية

تختتم يوم غد فعاليات النسخة الأولى من بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، بإقامة ثلاثة نهائيات في كرة القدم والطائرة والكريكيت.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن حفل استثنائي يقام غداً يتضمن تتويج الفائزين في مختلف الفعاليات، بعد مراحل مميزة من المنافسات التي شهدتها البطولة على مدار أيامها الماضية.

ويتنافس فريقا «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«مؤسسة خليفة» في نهائي كرة القدم، بعد تفوقهما في مباراتي الدور نصف النهائي مساء أمس، إذ فاز فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» على بوليفيا 3-0، بينما تأهل فريق «مؤسسة خليفة» على حساب ساليسبوري بركلات الترجيح، إثر تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

وأكد خيري الحسيني، مدرب فريق مؤسسة خليفة، أن منافسات كرة القدم شهدت مستويات مميزة من الفرق المشاركة، مع تنظيم احترافي من اللجنة المنظمة، وفي بيئة محفزة ومشجعة للاعبين، إلى جانب الحضور الجماهيري الذي أضفى أجواء تنافسية خاصة تزامناً مع شهر رمضان، معرباً عن أمله في وصول فريقه إلى منصة التتويج بعد مراحل قوية من المنافسات.

وعلى صعيد متصل تختتم منافسات الكرة الطائرة في البطولة بالمباراة النهائية التي تجمع بين فريقي «نجوم الإمارات» و«إم أي إتش».

وكان الدور نصف النهائي قد شهد مساء أمس فوز فريق نجوم الإمارات على المنامة بنتيجة 2-1، وفوز فريق «إم أي إتش» على فريق الإمارات 2 بنتيجة 2-0.

كما تختتم يوم غد منافسات الكريكيت، التي حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة من مختلف الجاليات المقيمة في الدولة خلال المنافسات الماضية.

وفي جانب آخر، أسفرت منافسات البادل للمحترفين عن نهائي مميز جمع أربعة لاعبين من إسبانيا، حيث نجح الثنائي ناتشو فيلارينو وسيرخيو تينيرو في حسم اللقب أمام كريستوبال جارسيا وبابلو كاستييو بمجموعتين دون مقابل، بواقع 7-6 و6-2.