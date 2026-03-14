نادي الشارقة يختتم بطولة المرحوم عمار الدوخي الرمضانية



أسدل نادي الشارقة الرياضي الستار على النسخة الأولى من منافسات بطولة المغفور له عمار محمد الدوخي الرمضانية، التي نظمها النادي بمشاركة واسعة من فرق المراحل السنية، حيث شهدت البطولة مشاركة 16 فريقاً و180 لاعباً، وسط حضور جماهيري وإداري كبير عكس أهمية الحدث وقيمته الرياضية والمجتمعية.



وجرت منافسات البطولة بالملاعب الفرعية لاستاد خالد بن محمد في الحزانة، في أجواء تنافسية مميزة اتسمت بالحماس والروح الرياضية بين الفرق المشاركة، حيث قدم اللاعبون مستويات فنية جيدة عكست تطور مواهب المراحل السنية وحرص النادي على توفير بيئة مناسبة لصقل قدرات اللاعبين الصغار وإكسابهم المزيد من الخبرات.



وشهد حفل الختام الدكتور إبراهيم خليل الحوسني، عضو شركة الشارقة لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إلى جانب عدد من الإداريين والمهتمين بالشأن الرياضي، إضافة إلى أولياء الأمور الذين حرصوا على متابعة المباريات وتشجيع اللاعبين، ما أضفى أجواء حماسية على منافسات البطولة طوال أيامها.



وفي ختام البطولة، تم تكريم أسرة الفقيد بدرع تذكارية، تقديراً لمسيرته ووفاءً لذكراه، كما جرى تكريم الفرق المشاركة وتوزيع الدروع التذكارية والجوائز، تقديراً لمساهمتهم في إنجاح البطولة، إلى جانب تكريم مجلس إدارة النادي لدوره في دعم وتنظيم هذه التظاهرة الرياضية.



وأكد الدكتور إبراهيم خليل الحوسني، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن النجاح الذي حققته البطولة جاء بفضل الدعم والمتابعة من مجلس إدارة النادي، موجهاً لهم الشكر والتقدير على اهتمامهم المتواصل بدعم أنشطة المراحل السنية وتنظيم البطولات التي تسهم في اكتشاف المواهب وتطوير قدرات اللاعبين.



كما توجه بالشكر والتقدير إلى أسرة المغفور له عمار محمد الدوخي على تعاونهم ودعمهم، مؤكداً أن إطلاق اسم الراحل على البطولة يأتي تقديراً لمسيرته ووفاءً لما قدمه للرياضة الإماراتية.

وأضاف: «البطولة حققت أهدافها الرياضية والاجتماعية، واللجنة المنظمة تسعى إلى تطويرها في النسخ المقبلة لتصبح محطة سنوية ثابتة ضمن أجندة النادي».