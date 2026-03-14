البطائح بطلاً لكأس الإمارات لكرة الصالات للمرة الخامسة





توج فريق نادي البطائح بطلاً للنسخة الثامنة لبطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات للموسم الحالي 2025 – 2026، بعد فوزه على فريق الإقامة وشؤون الأجانب – دبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إياب نهائي البطولة التي جرت مساء، الجمعة، على صالة البطائح. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لهدف.



وفي مراسم التتويج، قام إبراهيم حسن النمر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة قدم الصالات، بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية للاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق البطائح، والميداليات الفضية لفريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي.



وسبق لفريق نادي البطائح التتويج ببطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات في المواسم 2019 – 2020، و2022 – 2023، و2023 – 2024، و2024 – 2025.