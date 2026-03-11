غموض حول موعد وآلية مباريات «الآسيوية» وأندية «دورينا» تترقب



يكتنف الغموض موعد وآلية مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، وذلك في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية، والتي أدت خلال الأسبوع الماضي إلى تأجيل عدد من المباريات المقررة في البطولتين.



وتترقب أندية «دورينا» حسم الموقف النهائي بشأن المباريات المنتظرة في البطولات القارية، حيث يواجه شباب الأهلي فريق تراكتور، فيما يلتقي الوحدة مع الاتحاد في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يخوض الوصل مواجهة مهمة أمام النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2،



وتشير المعطيات إلى وجود نقاشات داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول آلية استكمال المباريات المؤجلة، حيث برز اتجاه يقضي بإلغاء نظام الذهاب والإياب، والاكتفاء بإقامة مباراة واحدة فاصلة يتأهل من خلالها الفائز مباشرة إلى الدور التالي، وذلك بناء على طلب تقدم به أحد الاتحادات الوطنية.



وفي المقابل، أوضح الاتحاد الآسيوي أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي في هذا الشأن، مؤكداً أنه يدرس جميع الخيارات المطروحة بالتنسيق مع الاتحادات المعنية، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام أكثر من سيناريو، سواء بإقامة مباراة واحدة فاصلة أو الالتزام بالنظام المعتمد مسبقاً والقائم على مباراتي الذهاب والإياب، وينتظر أن يتم الحسم في اجتماع مشترك خلال اليوم ما يجعل أندية «دورينا» في حالة ترقب.