«إقامة دبي» تختتم الدورة الرمضانية لكرة القدم وسط أجواء تنافسية



اختتمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم النسخة 12، التي أقيمت على ملعب إقامة دبي في منطقة العوير، وسط أجواء تنافسية مميزة عكست روح الفريق والتفاعل الإيجابي بين الموظفين خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة 10 فرق تمثل مختلف قطاعات الإدارة.



وجاء ختام البطولة بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام، إلى جانب عدد من مساعدي المدير العام والموظفين.



وشهدت البطولة سلسلة من المباريات الحماسية التي تنافست فيها عدة فرق من مختلف القطاعات، فريق قطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية، وفريق الموارد البشرية والمالية، وفريق قطاع شؤون المنافذ الجوية، وفريق قطاع شؤون الخدمات الرقمية، وفريق قطاع شؤون الريادة والمستقبل، وفريق قطاع تنظيم علاقات العمل، وفريق أذونات الدخول والإقامة، وفريق قطاع الهوية والجنسية، وفريق قطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية، وفريق قطاع متابعة المخالفين والأجانب، حيث عكست المباريات روح التنافس الشريف والعمل الجماعي بين المشاركين.



واختتمت البطولة بالمباراة النهائية التي جمعت فريق الموارد البشرية والمالية مع فريق قطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية في مواجهة اتسمت بالحماس والتحدي، حيث تُوّج فريق الموارد البشرية والمالية بلقب البطولة.



وحقق فريق قطاع الموارد البشرية والمالية المركز الأول، وحل في المركز الثاني فريق قطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية، بينما كان المركز الثالث من نصيب فريق قطاع شؤون المنافذ الجوية.

كما شهد ختام البطولة تكريم عدد من المتميزين، حيث حصل اللاعب عيسى وليد عبيد من فريق الموارد البشرية والمالية على جائزة هداف البطولة، فيما نال عبدالله سعيد سالم من قطاع المنافذ البحرية والجوية، جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل عبدالله لشكري محمد من فريق تنظيم علاقات العمل على جائزة الإداري المميز، كما حصل أفضل حارس حسن علي البلوشي من فريق الموارد البشرية والمالية.



وتأتي هذه البطولة في إطار حرص إقامة دبي على تعزيز الروح الرياضية بين الموظفين، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التواصل المؤسسي وجودة الحياة في بيئة العمل.