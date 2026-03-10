اكتمال ترتيبات دور الـ 16 ببطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية «الوثبة 2026»



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية «الوثبة 2026»، إقامة 8 مباريات الأربعاء ضمن منافسات دور الـ 16 لمسابقة كرة القدم، بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى هذه المرحلة مساء أمس، عقب مواجهات قوية في دور الـ32.



وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 مسابقة، وبإجمالي جوائز يبلغ 10 ملايين درهم.



وتجمع مباريات دور الـ 16 فرق نخيل جورخاس مع الراقي، والأرشيف والمكتبة الوطنية مع تبريد، وبوليفيا مع سامبا، وبينونة مع الونان، والكتيبة مع إيجز، ومؤسسة خليفة مع الأوروبي، وإياك مع ساليسبوري، والاتحاد ماسترز مع أبيكا.



وكانت مباريات دور الـ32 أمس قد أسفرت عن فوز الأوروبي على الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي 7-1، وإيجز على إلفيس أكاديمي 9-0، وإياك على النادي السوداني بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4، والاتحاد ماسترز على الشروق 3-0، ومؤسسة خليفة على العنابي 2-1، وساليسبوري على إيجلز 5-4، وأبيكا على رويال غاز 4-0، والكتيبة على فرسان الباطن بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.



وتختتم غداً منافسات كرة الطاولة والريشة الطائرة، بعد مستويات تنافسية قوية شهدتها الأيام الماضية بمشاركة واسعة من الجنسيات المختلفة، كما تقام مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة الكرة الطائرة الشاطئية.



وفي منافسات الرماية بالمسدس لمسافة 10 أمتار، أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ثنائية التفوق بفوز فريق السيدات باللقب، بعد تتويج فريق الرجال سابقاً، حيث حسم فريق السيدات الفوز في جولة فاصلة أمام فريق «تمكين» عقب تعادل الفريقين برصيد 404 نقاط لكل منهما، قبل أن تتفوق شرطة أبوظبي في الجولة الحاسمة بـ397 نقطة مقابل 386 نقطة للمنافس، فيما حل فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني ثالثاً برصيد 331 نقطة.



وشهدت منافسات الكرة الطائرة مساء أمس، فوز نجوم الإمارات على أوشين أير 2-1، والمنامة على حفيت بالنتيجة ذاتها، بينما تفوق المغيرة على العين 2-0 في الكرة الطائرة الشاطئية، كما انطلقت مساء أمس منافسات المواي تاي للفئات السنية بحضور جماهيري وعائلي كبير، وتستمر فعالياتها على مدار أسبوع.



وقال علي خوري، عضو اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: إن نجاح منافسات المواي تاي في الأسبوع الأول من البطولة شجع على إضافة المزيد من الفعاليات في المرحلة الحالية، مع الإقبال المتزايد على المشاركة من الفئات السنية المختلفة، مؤكداً حرص الاتحاد على دعم الجيل الصاعد من خلال تنظيم منافسات للأعمار المختلفة، وصولاً إلى إقامة نزالات الكيك بوكسينج للمحترفين في اليومين الأخيرين من البطولة.