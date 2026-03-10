هيئة الطرق والمواصلات تتوّج بكأس بطولة بلدية دبي للمؤسسات الحكومية فئة فوق 45





توّج فريق هيئة الطرق والمواصلات بلقب بطولة بلدية دبي للمؤسسات الحكومية لكرة القدم لفئة فوق 45 عاماً لعام 2026، عقب فوزه المثير على فريق دبي الصحية بركلات الترجيح 8-7، بعد مباراة نهائية حافلة بالإثارة والتنافس، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بدون أهداف، في ختام بطولة متميزة، اتسمت بالنجاح التنظيمي والفني والتحكيمي على مختلف المستويات.



وأشاد المشاركون بالمستوى التنظيمي المتميز للبطولة التي نظمتها بلدية دبي، والتي عكست المكانة الرائدة التي تحتلها دبي في تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية، وحرص المؤسسات الحكومية على دعم المبادرات التي تجمع بين الرياضة والصحة والتواصل.



بطولة ناجحة



أقيمت البطولة بتنظيم مميز من بلدية دبي، ووفق توجيهات المهندس مروان بن غليطة المدير العام لبلدية دبي، حيث جاءت النسخة الحالية استثنائية بكل المقاييس، لما شهدته من مستوى فني مرتفع، ومشاركة واسعة من نجوم كرة القدم من أصحاب الخبرات، الذين يمثلون المؤسسات الحكومية في إمارة دبي.



وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق، مثلت عدداً من الجهات الحكومية، حيث تنافست بروح رياضية عالية، عكست قيم التعاون والأخوة بين موظفي المؤسسات الحكومية، وأسهمت في تعزيز العلاقات والتواصل بينهم، إلى جانب ترسيخ مفهوم الرياضة أسلوب حياة يعزز الصحة والنشاط.



حضور رسمي



وسط أجواء احتفالية مميزة، تحول الحفل الختامي إلى مهرجان كبير، بحضور عدد كبير من المسؤولين وممثلي الفرق المشاركة ومشجعيها من المؤسسات الحكومية، حيث قام بتتويج الفائزين سيد إسماعيل الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، والدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية، وبدر حارب ممثل مجلس دبي الرياضي، وهاشم القريشي مدير إدارة العقود والمشتريات في بلدية دبي، والدكتور محمد العوضي المدير التنفيذي للعمليات بمشفى الجليلة، ووليد الشيباني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.



مراسم التتويج



واستهلت مراسم التتويج بتكريم حكم المباراة النهائية، السيد مسعود حسن، تقديراً لجهوده في إدارة اللقاء الختامي، كما شهدت البطولة تألق عدد من اللاعبين الذين نالوا الجوائز الفردية، تقديراً لمستوياتهم المميزة خلال المنافسات، حيث توّج لاعب بلدية دبي، يوسف فكري، بلقب هداف البطولة، بعد أن سجل 8 أهداف، فيما حصل حارس هيئة الطرق والمواصلات، أيوب كمالي، على جائزة أفضل حارس مرمى، ونال لاعب دبي الصحية، منذر علي، جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع فريقه طوال المباريات، كما توّج فريق مجلس دبي الرياضي بجائزة الفريق المثالي في البطولة، وتسلم الجائزة بدر حارب.



وفي ختام الحفل، تم تتويج الفرق الفائزة بالبطولة، حيث حل فريق دبي الصحية في المركز الثاني، ونال الميداليات الفضية وكأس المركز الثاني، بعد أداء قوي طوال المنافسات، فيما توج فريق هيئة الطرق والمواصلات بلقب البطولة، وكأس المركز الأول والميداليات الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية بركلات الترجيح، والتي حسمها حارس مرمى فريق هيئة الطرق والمواصلات، أيوب كمالي.