اتحاد كأس الخليج: ندرس الخيارات لإكمال دوري الأبطال

أصدر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بياناً رسمياً كشف فيه حقيقة ما يتردد بشأن مصير المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2025-2026، وعلى رأسها مواجهات الدورين نصف النهائي والنهائي.



وأوضح الاتحاد في بيانه، أنه تابع باهتمام ما تداولته وسائل إعلام مختلفة حول آلية استكمال البطولة، مؤكداً أن أي قرار رسمي لم يصدر حتى هذه اللحظة بشأن كيفية استكمال المباريات المتبقية.



وأشار البيان إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد، تواصل حالياً دراسة عدد من الخيارات والمقترحات المطروحة، في إطار البحث عن الصيغة الأنسب لاستكمال منافسات البطولة، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأندية المتنافسة.



وأكد الاتحاد أن الإعلان عن القرار النهائي سيتم فور الانتهاء من دراسة جميع الجوانب المرتبطة بالملف، بحيث يأتي القرار متوافقاً مع رؤية الاتحاد الرامية إلى تطوير بطولاته وتعزيز روح المنافسة الرياضية الشريفة بين أندية الخليج.