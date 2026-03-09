جامعة الشارقة تتوج أبطال «شركاء النجاح»

اختتمت جامعة الشارقة فعاليات البطولة الرمضانية لشركاء النجاح في كرة القدم، التي أُقيمت على استاد الجامعة الرياضي، وسط أجواء رياضية مميزة وحضور مجتمعي ورسمي واسع، تقدمهم الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، وممثلي الأندية الرياضية، والدوائر الحكومية، والشركات الخاصة، والجهات الخيرية، والمؤسسات الصحية المشاركة في البطولة، فضلاً عن حضور مميز للشخصيات الرياضية والإعلامية والجمهور.



وجاءت الأمسية الختامية في أجواء عكست روح المنافسة القوية ومتعة الرياضة الجماعية. وشهدت المباريات مستوى فنياً متميزاً، واستُهلت النهائيات بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي مستشفى ميدكير الشارقة وشركة البحري والمزروعي، في مواجهة اتسمت بالسرعة والضغط المتبادل تمكن خلالها فريق مستشفى ميد كير الشارقة من حسم اللقاء واقتناص المركز الثالث عن جدارة.

أعقبها النهائي المرتقب الذي جمع فريقي جمعية الشارقة التعاونية وجمعية الشارقة الخيرية، في مباراة جسدت قمة التنافس والإصرار، وتبادل فيها الفريقان السيطرة وصناعة الفرص وسط تفاعل جماهيري كبير.



وتمكن فريق جمعية الشارقة الخيرية من حسم المواجهة والتتويج بلقب البطولة، فيما حل فريق جمعية الشارقة التعاونية وصيفاً بعد أداء مشرف.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج الفائزين في ثلاث فئات رئيسية، جاءت على النحو الآتي في فئة الشركات حصد المركز الأول، جمعية الشارقة التعاونية، والمركز الثاني بيتزا هت أمريكانا، والمركز الثالث شركة البحري والمزروعي. كما تم تتويج مجموعة إفكو كفريق مثالي في البطولة.



وفي فئة المستشفيات والهيئات حصد المركز الأول هيئة الشارقة للثروة السمكية، والمركز الثاني مستشفى ميدكير الشارقة في حين فاز بالمركز الثالث مستشفى الجامعة بالشارقة.

كم جاءت نتائج فئة الجمعيات الخيرية كالتالي في المركز الأول جمعية الشارقة الخيرية وفي المركز الثاني مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، أما المركز الثالث فكان من نصيب الهلال الأحمر الإماراتي.



وشهد الحفل الختامي مراسم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب تكريم الرعاة والداعمين واللجان التنظيمية، تقديراً لدورهم البارز في إنجاح البطولة وإخراجها بصورة مشرفة تعكس مكانة جامعة الشارقة وريادتها في تنظيم الفعاليات المجتمعية والرياضية.



وذكر الأستاذ الدكتور عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب، أن البطولة شهدت هذا العام مشاركة 45 فريقاً يمثلون شركاء الجامعة من مؤسسات وطنية رائدة في مختلف القطاعات، من بينها المصارف، والجهات الحكومية، والمؤسسات الخيرية، والمستشفيات، والشركات الكبرى، في صورة جسدت عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومحيطها المجتمعي. واستمرت المنافسات طوال شهر رمضان المبارك، حافلة بالمواجهات القوية واللقاءات الحماسية التي رسخت قيم التعاون والعمل بروح الفريق.



وتأتي هذه البطولة ضمن جهود جامعة الشارقة في تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ دور الرياضة كجسر للتواصل الإنساني والمؤسسي، بما يعكس التزامها بدعم الأنشطة الرياضية، وتعزيز القيم الإيجابية وروح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي، وتوطيد الروابط مع شركاء النجاح من مختلف القطاعات.