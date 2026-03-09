تتويج الفائزين في النسخة الرابعة من جري الشارقة الخيري

نظم مجلس الشارقة الرياضي النسخة الرابعة من «جري الشارقة الخيري»، بمشاركة 500 متسابق ومتسابقة، ضمن برنامج الفعاليات المجتمعية في شهر رمضان المبارك.

وانطلق السباق واختتم أمام مسجد الشارقة الكبير، وخُصص ريعه لصالح مؤسسة «القلب الكبير»، تقديرًا لدورها الإنساني وإسهاماتها الواسعة داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتوج الفائزين يوسف الحوسني، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالإنابة في مجلس الشارقة الرياضي، الذي أشاد بنجاح الفعالية، معربًا عن شكره لجميع الجهات التي أسهمت في الرعاية والتنظيم والمشاركة.