اتحاد الكرة ينظم مهرجاناً كروياً للفتيات

بمناسبة يوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النسائية، نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم مهرجاناً كروياً للفتيات، في إطار جهوده المستمرة لتطوير كرة القدم النسائية في الدولة، وجاء تنظيم هذه المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.



وشهدت الفعاليات التي أقيمت على ملاعب اتحاد الكرة في دبي بمشاركة واسعة من اللاعبات من مختلف الفئات العمرية، حيث تضمن البرنامج عدداً من المباريات والأنشطة الكروية التفاعلية التي أقيمت في أجواء رياضية مميزة.



ويواصل اتحاد الكرة تنظيم مثل هذه الفعاليات والبرامج التطويرية بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إطار دعم مسيرة كرة القدم النسائية الإماراتية، بما يسهم في تعزيز حضورها على المستويين المحلي والخارجي.



