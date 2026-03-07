الأكاديمية الأرجنتينية تتوج بلقب بطولة كرة قدم الناشئين في الدورة الرياضية لحكومة عجمان



تُوّجت الأكاديمية الأرجنتينية بلقب بطولة كرة قدم الناشئين ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، بعد فوزها على أكاديمية المستقبل بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رياضية مميزة.



وجاء تتويج الأكاديمية الأرجنتينية بعد أداء قوي خلال المباراة النهائية بقيادة كابتن الفريق الشيخ محمد بن عمار النعيمي، والتي شهدت مستوى فنياً لافتاً من لاعبي الفريقين، حيث تمكن لاعبو الأكاديمية من فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء وتسجيل ثلاثة أهداف حسموا بها المواجهة لصالحهم، ليحصدوا لقب البطولة عن جدارة. وقاد الفريق خلال مشواره في البطولة كابتن الفريق الشيخ محمد بن عمار النعيمي الذي لعب دوراً بارزاً في دعم الفريق وتحفيز اللاعبين للوصول إلى منصة التتويج.



وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من العائلات والجمهور الداعم للبطولة، حيث حرص الحضور على رفع لافتة تحمل عبارة «لا تشلون هم» تعبيراً عن دعمهم للدولة في هذه الفترة، في لفتة وطنية عكست روح التكاتف والتلاحم المجتمعي خلال الحدث الرياضي.



وفي ختام المنافسات، قام سعد المهري رئيس مجموعة بزنس لاين الراعي الذهبي للبطولة، وعبدالله عادل الهاشمي نائب رئيس مجموعة لافيش للعطور الراعي الذهبي للبطولة، بتكريم الفرق

الفائزة وتسليم الكؤوس والميداليات لأصحاب المراكز الأولى، كما جرى تكريم الفائزين بالجوائز الفردية تقديراً لأدائهم المميز خلال منافسات البطولة. وحصل راشد المري من الأكاديمية

الأرجنتينية على جائزة أفضل لاعب، فيما نال محمود محمد من أكاديمية المستقبل لقب هداف البطولة، وتُوّج يوسف مشرف من الأكاديمية الأرجنتينية بجائزة أفضل حارس مرمى، كما حصل وليد عثمان من أكاديمية بيراميدز على جائزة أفضل إداري، بينما نال راشد دلوان من الأكاديمية الأرجنتينية جائزة أفضل مدرب.