الراقي يتوج بلقب بطولة خالد بن طناف ببني ياس



توج فريق الراقي بلقب بطولة خالد بن طناف المنهالي لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق صقور بني ياس 5-4 بركلات الترجيح، ليسجل اسمه ضمن المتوجين باللقب.

واختتمت البطولة، التي أقيمت بمشاركة 16 فريقاً، مساء الجمعة، بملاعب نادي بني ياس بمدينة الشامخة بالعاصمة أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير.



وفاز فريق الراقي باللقب لأول مرة، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ونجح في خطف الكأس بركلات الترجيح بعد مباراة قوية ومثيرة، إذ نجح الفريق في حسم اللقب عن جدارة واستحقاق، وحرم فريق صقور بني ياس من إحراز البطولة للمرة الثالثة.



وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز فريق الأوروبي على فريق سالزبوري بثلاثية أهداف مقابل هدف، ليحصد المركز الثالث في البطولة.



وتوج الفريق الفائز خالد بن طناف المنهالي، بحضور جاسم الشرفا رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس.



وشهدت الأمسية الختامية للنسخة السابعة عدداً من الفعاليات الترفيهية، إلى جانب نهائي بطولة الكرة الطائرة، الذي جمع بين فريقي الشهامة وتوب جي، حيث تمكن الشهامة مع الفوز وإحراز اللقب، بعد مواجهة حماسية، حظيت بتفاعل كبير من الجماهير.