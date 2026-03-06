البلدية والتخطيط والدفاع المدني يتأهلان لنهائي بطولة كرة القدم في الدورة الرياضية لحكومة عجمان



تأهل فريقا «دائرة البلدية والتخطيط» و«الدفاع المدني» إلى المباراة النهائية لبطولة كرة القدم، ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان، بعد مواجهات قوية في الدور نصف النهائي، ليضرب الفريقان موعداً حاسماً يوم 19 رمضان لحسم لقب البطولة.



جاء تأهل فريق دائرة البلدية والتخطيط بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً على فريق شرطة عجمان بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة شهدت أداءً قوياً من لاعبي البلدية، الذين نجحوا في فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء، وحجز بطاقة العبور إلى النهائي.



وفي المواجهة الثانية، تمكن فريق الدفاع المدني من انتزاع فوز مهم على فريق جامعة عجمان، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مباراة اتسمت بالندية والتنافس حتى دقائقها الأخيرة، ليضمن الدفاع المدني تأهله إلى المباراة النهائية، ومواصلة مشواره نحو اللقب.



أُقيمت مباريات الدور نصف النهائي على ملاعب كواترو الرياضية في عجمان، وسط حضور جماهيري كبير ولافت، حيث شهدت المدرجات تفاعلاً وحماساً من المشجعين، الذين حرصوا على دعم فرقهم.