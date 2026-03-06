دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بطل كرة القدم الشاطئية في الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026



تُوّج فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بلقب بطولة كرة القدم الشاطئية ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، بعد فوزه في المباراة النهائية ، على فريق هيئة النقل بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة، في مواجهة حماسية شهدت أداءً قوياً من الفريقين.



وجاءت المباراة النهائية وسط رغبة كبيرة من الفريقين لحسم اللقب، حيث قدّم لاعبو الفريقين مستوى فنياً مميزاً عكس الروح التنافسية العالية بين الفرق المشاركة، وتمكّن فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري من فرض سيطرته خلال مجريات اللقاء وحسم النتيجة لصالحه ليظفر بلقب البطولة.



كما شهد ختام البطولة تتويج عدد من اللاعبين والإداريين بالجوائز الفردية تقديراً لأدائهم المميز خلال منافسات البطولة، حيث كرم عادل الهاشمي، رئيس مجموعة لافيش للعطور، وفيكتور،

مدرب منتخب الإمارات للكرة الشاطئية، وعبدالعزيز البلوشي، مدير البطولات والفعاليات، وقد حصل رياض إعجاز، من هيئة النقل، على جائزة أفضل لاعب، فيما نال حميد جمال، من دائرة

الأراضي والتنظيم العقاري، جائزة أفضل حارس مرمى. وحصد يحيى جمعة، من الإدارة العامة للدفاع المدني، جائزة هداف البطولة، بينما فاز علي إبراهيم أحمد، من القيادة العامة لشرطة

عجمان، بجائزة أفضل إداري، وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى حسين جمعة، من هيئة النقل، في حين حصل فريق القيادة العامة لشرطة عجمان على جائزة الفريق المثالي.