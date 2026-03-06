منتخب الإمارات يبدأ التحضيرات لكأسي الخليج وآسيا من أبوظبي



يقيم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، معسكر إعداد قصير في أبوظبي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة «أيام فيفا»، والمقررة من 23 إلى 30 مارس الجاري، في أولى برنامج تحضيرات «الأبيض» لبطولتي كأس الخليج العربي «خليجي 27» المقررة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، وبعدها المشاركة في كأس آسيا من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.



ومن المقرر أن تتخلل المعسكر مباراتان وديتان، وستكون الأولى أمام منتخب أرمينيا، والمواجهة الثانية أمام منتخب جزر القمر، مع إمكانية ظهور وجوه جديدة في المباراتين، وأبرزهم يوري سيزار لاعب شباب الأهلي، بعدما أكمل شرط الخمس سنوات قبل تمثيل المنتخب الوطني.



وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، خلال الفترة الماضية، على متابعة مباريات لاعبي الأندية في مختلف البطولات، بهدف تقييم مستوياتهم واختيار العناصر الأكثر جاهزية لتمثيل المنتخب الوطني في المرحلة القادمة.



ويأمل الجهاز الفني أن تسهم المعسكرات المقبلة في معالجة الأخطاء والسلبيات التي رافقت مسيرة المنتخب خلال الفترة الماضية، والتي انتهت بعدم التأهل إلى كأس العالم 2026.



ويتطلع كوزمين إلى الوصول بالمستوى المطلوب من الجاهزية الفنية والبدنية قبل الدخول إلى التحدي الخليجي المهم، والذي يطمح «الأبيض» إلى الفوز بلقبه لتعويض الجماهير عن عدم النجاح في الوصول إلى المونديال المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال صيف 2026.