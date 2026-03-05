اكتمال فرق نصف نهائي كرة القدم للدورة الرياضية لحكومة عجمان



تأهلت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان، وجامعة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني – عجمان، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كرة القدم للرجال ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026.



ومن المقرر أن تُقام مواجهتا نصف النهائي ليلة 16 رمضان، الموافق الخميس 5 مارس 2026، حيث تجمع المباراة الأولى دائرة البلدية والتخطيط – عجمان مع القيادة العامة لشرطة عجمان في تمام الساعة 10:00 مساء، فيما يلتقي في المباراة الثانية جامعة عجمان مع الإدارة العامة للدفاع المدني – عجمان عند الساعة 11:00 مساءً.



وأكدت اللجنة العليا المنظمة أن البطولة شهدت منذ انطلاقتها مستويات فنية متنوعة وحضوراً تنافسياً عكس تطور أداء الفرق والتزامها بالروح الرياضية، وأشادت اللجنة بالأجواء الإيجابية التي رافقت المباريات على مدار البطولة.



وتتجه الأنظار إلى ليلة المواجهة التي ستحدد طرفي المباراة النهائية، في بطولة تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان.