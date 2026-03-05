

تأهل فريقا صقور بني ياس والراقي إلى نهائي بطولة خالد بن طناف التي تقام بملاعب نادي بني ياس بمنطقة الشامخة في أبوظبي، بعدما نجحا في تخطي فريقي سالزبوري والأوروبي في الدور نصف النهائي.



ويسدل الستار على النسخة السابعة من بطولة خالد بن طناف، غداً الجمعة، بالمباراة النهائية التي تقام بين صقور بني ياس والراقي، في مواجهة ينتظر أن تحفل بالإثارة والندية لتحديد بطل النسخة الحالية.



وكانت مباريات بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس قد تواصلت وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري غفير في مباراتي نصف النهائي ما زاد من إثارة المباريات وأضفى عليها طابعاً استثنائياً، خصوصاً وأن البطولة تعد من أهم البطولات في العاصمة، وتشهد تفاعلاً واسعاً وحضوراً كثيفاً من أبناء منطقة بني ياس.



وتأهل فريق صقور بني ياس إلى النهائي بعدما نجح في التغلب في نصف النهائي على حساب حامل لقب النسخة الأخيرة، فريق سالزبوري بهدف دون رد، في مباراة اتسمت بالندية والتكافؤ على مدار شوطيها.



بينما نجح فريق الراقي إلى التأهل بعد أن تغلب على الأوروبي 4 ـ 3 بركلات الترجيح عقب التعادل 3 ـ 3 في الوقت الأصلي للمباراة، إذ جاءت المباراة حماسية وصعد الراقي للنهائي بعد مباراة ماراثونية حبست الأنفاس ولم تحسم إلا بركلات الحظ الترجيحية.