إثارة مرتقبة في نصف نهائي كأس بلدية دبي للمؤسسات الحكومية فوق 45 سنة





يشهد ملعب نادي بلدية دبي بمنطقة الجداف، مساء الجمعة، مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس بلدية دبي للمؤسسات الحكومية لفئة فوق 45 سنة لكرة القدم، في مواجهتين مصيريتين، لا تقبلان أنصاف الحلول، حيث يتأهل الفائزان مباشرة إلى المباراة النهائية، المقررة يوم الاثنين التاسع من الشهر الجاري على أرضية الملعب ذاته.



وشهدت البطولة مشاركة ثمانية فرق، تمثل نخبة من المؤسسات الحكومية في دبي، في حدث رياضي يعكس روح التنافس الشريف، ويعزز أواصر الأخوة والتواصل بين الموظفين، إلى جانب ترسيخ ثقافة النشاط البدني والاهتمام بالصحة واللياقة.



المربع الذهبي



أسفرت منافسات الدور الأول عن تأهل أربعة فرق إلى المربع الذهبي، بعد أداء تنافسي مميز، ومستويات فنية عكست خبرة اللاعبين وإمكاناتهم العالية، ففي المجموعة الأولى، حجز فريق بلدية دبي بطاقة التأهل، متصدراً بالعلامة الكاملة، برفقة هيئة كهرباء ومياه دبي، التي رافقته إلى نصف النهائي، بعد عروض قوية ومستقرة.



أما في المجموعة الثانية، فتأهل فريق هيئة الطرق والمواصلات في الصدارة، إلى جانب دبي الصحية، التي ضمنت بطاقة العبور وصيفةً للمجموعة، لتكتمل أضلاع مربع الذهب، بمواجهتين من العيار الثقيل.



بلدية دبي × دبي الصحية



في المباراة الأولى، يلتقي فريق بلدية دبي، متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، مع فريق دبي الصحية وصيف المجموعة الثانية، في لقاء يُتوقع أن يتسم بالحذر التكتيكي والانضباط الدفاعي، مع اعتماد الفريقين على خبرة لاعبيهما في إدارة مجريات المباراة.



بلدية دبي، صاحبة الأرض، تسعى إلى استثمار عاملي الاستقرار الفني والانسجام الجماعي، لحسم بطاقة العبور إلى النهائي، فيما يدخل فريق دبي الصحية المواجهة بطموح كبير لمواصلة عروضه القوية، وتحقيق إنجاز جديد في مشواره بالبطولة.



هيئة الطرق × هيئة الكهرباء



أما المواجهة الثانية، فستجمع بين هيئة الطرق والمواصلات، متصدر المجموعة الثانية، وهيئة كهرباء ومياه دبي وصيف المجموعة الأولى، في لقاء لا يقل قوة وإثارة، حيث يمتاز الفريقان بالتنظيم العالي والقدرة على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.



ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعاً تكتيكياً محتدماً في منطقة الوسط، في ظل تقارب المستوى الفني والبدني بين الجانبين، ما يجعل التفاصيل الصغيرة عاملاً حاسماً في تحديد هوية المتأهل الثاني إلى النهائي.



مسك الختام



وسيتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي الجمعة، إلى المباراة النهائية، التي تُقام يوم الاثنين التاسع من الشهر الجاري، في أمسية كروية مرتقبة، تمثل مسك ختام البطولة، التي رسخت مكانتها إحدى أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية على أجندة الفعاليات في الإمارة.



وتجسد بطولة كأس بلدية دبي للمؤسسات الحكومية لفوق 45 سنة، مفهوماً متكاملاً للرياضة، يجمع بين التنافس والمتعة، وتعزيز الصحة وبناء العلاقات المهنية، في أجواء يسودها الاحترام والروح الرياضية، لتؤكد أن العطاء في الملاعب لا يتوقف عند عمر معين، بل يستمر بالشغف والانتماء وروح الفريق الواحد.