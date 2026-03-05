«تحدي حفيت الرياضي» يواصل فعالياته وسط إقبال كبير من مختلف الفئات

يواصل «تحدي حفيت الرياضي 2026» فعالياته وسط مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، ضمن 43 بطولة رياضية تقام في مواقع متعددة بمختلف مناطق العين، في واحدة من أبرز المبادرات الرياضية المجتمعية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.

وشهدت الفعاليات أمس تنظيم سباق المشي لمسافة 2.5 كيلومتر، انطلاقًا من ساحة البلازا أمام مدخل كبار الشخصيات في استاد هزاع بن زايد، وصولًا إلى نقطة النهاية ذاتها، وسط مشاركة مجتمعية واسعة تجاوزت 900 مشارك من النساء والرجال والأطفال وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، في مشهد جسد روح التفاعل المجتمعي التي تميز الحدث.

وبرزت في السباق مشاركة لافتة لطفل يبلغ ثلاثة أعوام كان من أصغر المشاركين، إلى جانب الدكتور عبدالله عباس (95 عامًا)، التربوي السابق ومؤسس مكتبة زايد في جامعة الإمارات، ليقدم نموذجًا ملهمًا يجسد رسالة التحدي بأن الرياضة أسلوب حياة متاح لجميع الأعمار.

وشهدت الفعالية مشاركة رسمية من سعادة سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت الرياضي، إلى جانب راشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار ومدير التحدي، حيث حرصا على التواجد بين المشاركين ومتابعة انطلاقة الفعالية تأكيدًا لدعم القيادات للبرامج الرياضية المجتمعية وتعزيز ثقافة النشاط البدني في مجتمع مدينة العين.

كما سجلت الفعالية حضورًا لعدد من أئمة المساجد التابعين للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذين شاركوا في المسير عقب صلاة التراويح، في صورة تعكس البعد المجتمعي والإنساني للتحدي.

وأكد سالم راشد بن حضيرم الكتبي أن «تحدي حفيت الرياضي» يشهد توسعًا متواصلًا منذ انطلاقه، سواء على مستوى عدد البطولات أو حجم المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تضم 43 لعبة رياضية تقام في مواقع متعددة بمدينة العين.

وقال إن هذا التوسع يعكس الإقبال المتزايد من مختلف فئات المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية، مؤكدًا أن مدينة العين باتت تنبض بالحياة الرياضية مع انتشار فعاليات التحدي في أنحاء المدينة، لافتًا إلى أن إقامة عدد كبير من البطولات في يوم واحد يعكس الجهود التنظيمية الكبيرة التي تبذلها اللجان المنظمة.

وأوضح أن الهدف الرئيس من التحدي يتمثل في تعزيز ثقافة النشاط البدني والصحة المجتمعية، مع تطلعات مستقبلية لتطوير الحدث واستقطاب مشاركات إقليمية ودولية.

من جانبه أوضح راشد عبدالله أن فعالية المشي، التي أقيمت بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، جسدت الطابع المجتمعي للحدث، حيث شارك فيها أفراد من مختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن الرسالة الأبرز التي عكستها الفعالية تتمثل في أن العمر مجرد رقم، لافتًا إلى مشاركة أطفال صغار وكبار في السن تجاوزت أعمار بعضهم التسعين عامًا، إلى جانب حضور العائلات وعدد من الجهات الحكومية والخاصة التي شاركت بموظفيها في الفعالية.

ومن جهتهم أشاد عدد من المشاركين بالأجواء التي رافقت السباق، مؤكدين أن الحدث يحمل طابعًا مجتمعيًا يجمع العائلات في أجواء رياضية إيجابية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المشارك هيثم بني سلامة أن ابنه إبراهيم (3 سنوات) كان من أصغر المشاركين في السباق، مشيرًا إلى أن الفعالية أقيمت وسط تنظيم مميز وأجواء رمضانية جميلة.

كما عبّر الدكتور عبدالله عباس (95 عامًا) عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعزز الروابط بين أفراد المجتمع وتشجع على تبني نمط حياة صحي.

ومن ناحيتها أعلنت اللجنة العليا المنظمة نقل مباراتي نهائي بطولتي المؤسسات والأحياء السكنية لكرة القدم إلى استاد هزاع بن زايد مساء اليوم، نظرًا للإقبال الجماهيري المتزايد وقوة المنافسة التي تشهدها البطولة.

ويجمع نهائي الأحياء السكنية فريق أم غافة مع المريال عند الساعة 9:30 مساءً، فيما يلتقي في نهائي المؤسسات فريق الاتحاد العربي للجماعات مع نادي الهير الرياضي عند الساعة 10:30 مساءً.

وفي إطار تعزيز الحضور الإعلامي والانتشار الرقمي للحدث، أطلقت اللجنة المنظمة مبادرة إبداعية تستهدف المصورين وصناع المحتوى عبر مسابقتي «تحدي الصورة» و«تحدي المحتوى»، ورصدت لها أربع جوائز يبلغ مجموعها 10 آلاف درهم، على أن يستمر استقبال المشاركات حتى 7 مارس الجاري.

وعلى صعيد المنافسات الرياضية، شهدت فعاليات أمس تتويج عدد من الأبطال في بطولات مختلفة، حيث توج خليفة مبارك اليحيائي بالمركز الأول في سداسي ألعاب القوى لأصحاب الهمم، وجاء سلطان سالم الشامسي ثانيًا، وراشد مطر الظاهري ثالثًا.

وفي الرماية – البندقية «السكتون» للناشئين، أحرز هاشم إبراهيم هاشم أحمد عبدالله المركز الأول بنتيجة 199.4 نقطة.

كما فاز علي مبارك عمر سالم عمر بالمركز الأول في القوس والسهم برصيد 277 نقطة، بينما توجت سلوى سالم الحضرمي بالمركز الأول في منافسات المسدس 9 ملم للسيدات بنتيجة 197 نقطة.

وفي الألعاب الجماعية بلغ فريق لاهور داربار نهائي كأس العين الرمضاني للكريكيت بعد فوزه على TNS العين بفارق 32 نقطة، فيما توج فريق البطين بلقب بطولة تنس الكورة بعد فوزه على قلعة الجاهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط.

كما توجت أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات بلقب بطولة كرة السلة للسيدات عقب فوزها في المباراة النهائية على فريق إي يونايتد بنتيجة 69 مقابل 50.