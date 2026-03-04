اكتمال عقد فرق المربع الذهبي لبطولة بلدية دبي الكروية لفوق 45 عاماً



اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي لبطولة كأس دبي للمؤسسات الحكومية لفئة فوق 45 سنة لكرة القدم 2026، بعد منافسات قوية وحافلة بالإثارة بين 8 فرق أكدت المكانة المتميزة للبطولة على أجندة الفعاليات الرياضية في إمارة دبي. وشهدت مرحلة المجموعات أداءً تنافسياً عالياً وروحاً رياضية عكست خبرة اللاعبين وحرصهم على تمثيل مؤسساتهم بأفضل صورة.

وأسفرت النتائج بختام الدور الأول عن تأهل أربعة فرق إلى نصف النهائي؛ حيث حجز بطاقتي العبور عن المجموعة الأولى كل من بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات بعد مستويات ثابتة ونتائج مستحقة، فيما تأهل عن المجموعة الثانية كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ودبي الصحية عقب عروض قوية أكدت جاهزيتهم للمنافسة على اللقب.



وبذلك تكتمل مواجهات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي فريق بلدية دبي مع دبي الصحية، فيما تجمع المباراة الثانية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 مارس



وجاء تأهل فريق بلدية دبي متصدراً للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد أداء مميز توّجه بفوز عريض في ختام الدور الأول على فريق الدائرة الاقتصادية والسياحة بدبي بنتيجة 8 أهداف دون مقابل. وتألق في اللقاء اللاعب يوسف فكري بإحرازه أربعة أهداف، فيما أضاف كل من حسن محمد وقاسم محمد هدفين لكل منهما، ليؤكد الفريق أحقيته بالصدارة.



وفي المركز الثاني، حجز فريق هيئة الطرق والمواصلات بطاقة التأهل برصيد 4 نقاط، رغم تعادله في الجولة الأخيرة أمام فريق جمارك دبي بهدف لكل منهما، حيث سجل وسام عبدالرحمن هدف فريقه، فيما أحرز أحمد مرجان هدف التعادل.



وفي المجموعة الثانية، نجح فريق دبي الصحية في تحقيق فوز مهم على فريق مجلس دبي الرياضي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وافتتح علاء الدين بشير التسجيل، وعزز هيثم ربيع النتيجة بهدف ثانٍ، وسجل منذر علي الهدف الثالث لفريقه. وسجل هدف مجلس دبي الرياضي عمران الجسمي.



وأكد فريق هيئة كهرباء ومياه دبي أحقيته بصدارة المجموعة الثانية بعد فوزه الكبير على فريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، وتألق مروان الكراني وبوعلام بلحاج بتسجيل هدفين لكل منهما، فيما أضاف طارق الحاج وعلي الخفيلي هدفين آخرين، بينما سجل هدف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري اللاعب توفيق شقرون.



وعلى صعيد الأفراد، شهد سباق هدافي البطولة منافسة قوية بين أربعة لاعبين يتصدرون القائمة برصيد 6 أهداف لكل منهم، وهم: يوسف فكري (بلدية دبي)، عمران الجسمي (مجلس دبي الرياضي)، مروان الكراني (هيئة كهرباء ومياه دبي)، وعلاء الدين بشير (دبي الصحية).