إثارة في بطولة بلدية دبي لكرة القدم فوق 45 عاماً



حسم فريق بلدية دبي صدارة المجموعة الأولى في بطولة بلدية دبي للمؤسسات الحكومية لكرة القدم لفئة فوق 45 عاماً، بعدما حقق فوزين مستحقين على فريقي هيئة الطرق والمواصلات وجمارك دبي، ليضمن أولى بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي عن مجموعته الأولى، مؤكداً حضوره القوي منذ انطلاق المنافسات.



وفي المجموعة ذاتها، يشتد الصراع على البطاقة الثانية بين هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث ستحدد المواجهة الحاسمة هوية الفريق المتأهل وفق نتائج اللقاء وفارق الأهداف، في ظل تقارب المستوى والطموح المشترك لمواصلة المشوار نحو اللقب.



وعلى الجانب الآخر، فرض فريق هيئة كهرباء ومياه دبي نفسه متصدراً للمجموعة الثانية بعد تغلبه على فريقي دبي الصحية ومجلس دبي الرياضي، ليقترب بدوره من بلوغ الدور نصف النهائي، فيما ينتظر أن تحسم المواجهة المرتقبة بين مجلس دبي الرياضي ودبي الصحية هوية صاحب البطاقة الثانية عن هذه المجموعة في لقاء يتوقع أن يتسم بالإثارة والندية.



8 فرق



وتتواصل منافسات البطولة وسط أجواء حماسية وروح رياضية عالية، بمشاركة ثمانية فرق تمثل جهات حكومية مختلفة في إمارة دبي، وتم تقسيم الفرق الثمانية لمجموعتين، وتقام المباريات على ملاعب نادي بلدية دبي خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 9 مارس، بنظام الدوري من دور واحد ضمن المجموعة، وتأتي هذه البطولة التي تنظمها بلدية دبي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني بين موظفي الجهات الحكومية بدبي وترسيخ مفاهيم اللياقة وجودة الحياة، وخاصة بمشاركة هذه الفئة السنية لإبراز مواهبهم الكامنة وسط أجواء تنافسية شريفة بعيداً عن الروتين الوظيفي.



سباق الهدافين والجوائز



وعلى صعيد المنافسة الفردية، اشتعل سباق الهدافين مع تقاسم الصدارة بين علاء الدين بشير من دبي الصحية وعمران الجسمي من مجلس دبي الرياضي برصيد خمسة أهداف لكل منهما، فيما يلاحقهما منذر علي من دبي الصحية بأربعة أهداف.



وقد رصدت اللجنة المنظمة جوائز للمركزين الأول والثاني، إلى جانب جوائز فردية لأفضل لاعب وهداف البطولة وأفضل حارس مرمى، تحفيزاً للتميز وتقديراً للعطاء الفني والالتزام الذي أظهرته الفرق المشاركة.