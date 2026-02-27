اكتمال المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة الأحياء السكنية في «تحدي حفيت الرياضي»

تتواصل منافسات «تحدي حفيت الرياضي»، حيث استضاف استاد الغاف بنادي الاتحاد في حي زاخر مباريات دور الـ16 من بطولة الأحياء السكنية لكرة القدم، وسط أجواء تنافسية اتسمت بالندية والانضباط التكتيكي والحضور المجتمعي اللافت، مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

وشهدت المباريات حضور سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار ومدير «تحدي حفيت الرياضي»، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة المنظمة ومسؤولي بلدية مدينة العين ونادي العين، في حضور يعكس الدعم المؤسسي المتواصل لمسيرة البطولة.

وأسفرت المواجهات عن تأهل ثمانية فرق إلى الدور ربع النهائي، حيث فاز فريق النيادات على الصاع بنتيجة (5-0)، فيما تغلب المريال على زاخر (3-1)، وأم غافة على القوع (4-0)، بينما سجل الفقع أكبر انتصارات الدور بفوزه على غنيمة (6-0). كما تأهل الهير بعد فوزه على فلج هزاع (3-1)، والعامرة بتغلبه على الظاهر (2-1).

وشهدت مواجهتان حسمًا مثيرًا عبر ركلات الترجيح، حيث تأهل المرخانية بعد تعادله مع رملة زاخر (1-1)، قبل أن يحسم المواجهة بنتيجة (8-7)، فيما صعد المناصير عقب تعادله مع السلامات (2-2) وفوزه بركلات الترجيح (7-6).

وفي سياق التوسع النوعي للبطولة، افتتح سعادة سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة المنظمة، بطولة هوكي الجليد في صالة تزلج هيلي، في خطوة تعكس تنوع الألعاب المدرجة ضمن برنامج «تحدي حفيت الرياضي»، واستمرار الحدث في استقطاب شرائح جديدة من المجتمع.