غزارة تهديفية في افتتاح بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس



شهدت بطولة خالد بن طناف الرمضانية السنوية انطلاقة قوية في نسخة عام 2026، حيث أقيمت 6 مباريات، مساء أمس، في اليوم الأول للبطولة التي تقام بمشاركة 16 فريقاً.



وتقام بطولة خالد بن طناف للنسخة السابعة بملاعب نادي بني ياس بالشامخة، إذ حضر افتتاح البطولة جاسم الشرفا رئيس شركة القدم بنادي بني ياس، إلى جانب عدد من الرياضيين السابقين، وبحضور جماهيري غفير وسط أجواء رمضانية عكست شغف أبناء منطقة بني ياس بكرة القدم.



وشهدت مباريات اليوم الأول غزارة تهديفية، حيث أسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز كاسح لفريق سيوف العاصمة بستة أهداف مقابل هدف واحد على حساب فريق أكاديمية كاتالونيا.



كما تفوق فريق النجمة على فريق إسناد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مواجهة متكافئة حتى الدقائق الأخيرة، وحقق صقور بني ياس فوزاً مستحقاً على فريق مركز الدكتور فراس 3-1، بينما أمطر فريق الراقي شباك نظيره الرابطة الرياضية السودانية بسبعة أهداف مقابل هدفين في أكثر مباريات الجولة الأولى تهديفاً.



كما حقق فريق سالزبوري حامل لقب النسخة الماضية فوزاً عريضاً على منصة حدث الرياضة 6-1، واختتم الأوروبي مواجهات اليوم الأول بانتصار كبير على ربدان بنتيجة 6- 1.