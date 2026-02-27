تطبيق بروتوكول استراحة كسر الصيام خلال المباريات الآسيوية



جدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه برفاهية اللاعبات وتعزيز الشمولية، من خلال اعتماد بروتوكول خاص بالمباريات يتيح كسر الصيام خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى في كأس آسيا للسيدات أستراليا 2026، كما سيتم تطبيق البروتوكول في جميع مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال شهر رمضان حيثما ينطبق ذلك.



وستتيح هذه المبادرة فترات توقف قصيرة في المباريات التي يتزامن توقيتها مع موعد الإفطار، بما يسمح للاعبات واللاعبين والمسؤولين الصائمين بالإفطار بأمان، مع الحفاظ في الوقت ذاته على نزاهة المنافسة وضمان الامتثال الكامل لقوانين اللعبة.



وسيتم تطبيق التوقف القصير عند أول توقف طبيعي ومحايد في اللعب، مثل ركلة المرمى أو رمية التماس أو ركلة حرة في منطقة غير خطرة، بما يضمن الحد الأدنى من التأثير على إيقاع المباراة وعدم إيقاف أي هجمة نشطة.



وسيقتصر التوقف حصراً على غرض الإفطار، ولن يعامل على أنه استراحة لشرب المياه أو استراحة تبريد، ولا كوقت مستقطع تكتيكي، وستتناول اللاعبات والمسؤولون الصائمون المرطبات عند خط التماس، في حين تبقى بقية اللاعبات والمسؤولين داخل أرض الملعب.



وبحسب البروتوكول، سيؤكد حكام المباراة مع الفريقين قبل انطلاق اللقاء ما إذا كان هناك لاعبات ولاعبين صائمين ضمن صفوفهما، كما سيبلغون الفريقين في حال كان أي من طاقم التحكيم صائماً، وفي حال عدم وجود لاعبات أو لاعبين أو حكام صائمين، فلن يتم اتخاذ أي إجراء.



وتنطلق النسخة 21 من أبرز بطولات المنتخبات النسائية في آسيا يوم الأحد المقبل، عندما تلتقي أستراليا المضيفة مع الفلبين على استاد بيرث، فيما تقام بقية المباريات في المدن المستضيفة بيرث وغولد كوست وسيدني، كما ستجرى خلال شهر رمضان الجاري، العديد من المباريات الاقصائية في البطولات الآسيوية للأندية.