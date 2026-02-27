مواجهتان ناريتان لشباب الأهلي والوحدة على طريق مجد النخبة الآسيوي



تترقب جماهير الكرة الإماراتية قمتين من العيار الثقيل، حين يخوض شباب الأهلي والوحدة، مواجهتين حاسمتين أمام تراكتور والاتحاد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، ضمن رحلة البحث عن المجد، وذلك بعد أقل من أسبوعين على ختام مرحلة الدوري، في صراع شرس لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي الذي تستضيفه مدينة جدة في أبريل المقبل.





وتضم قائمة المتأهلين إلى ثمن النهائي ستة أندية بلغت هذا الدور في الموسم الماضي، ومن بينها حامل اللقب الأهلي، إلى جانب فريقين يشاركان للمرة الأولى قارياً هما غانغوون وماتشيدا زيلفيا، كما تضم المنافسات خمسة أندية سبق لها التتويج باللقب وتسعى لاستعادة الكأس في النسخة 23 من بطولة الأندية الأهم في القارة تحت مسمى دوري أبطال آسيا.

التاريخ والطموح



تنطلق المنافسات على استاد راشد في دبي عند الساعة الثامنة مساء الاثنين المقبل، حيث يلتقي شباب الأهلي، صاحب المركز السادس في مرحلة الدوري، مع تراكتور، صاحب المركز الثالث، ويخوض «الفرسان»، المتوج بالثنائية المحلية موسم 2024-2025، مشاركته العاشرة في البطولة، وظهوره الخامس في أدوارها الإقصائية، علماً بأن أفضل إنجاز له كان بلوغ النهائي عام 2015.



أما ضيفه الإيراني، بطل الدوري المحلي للمرة الأولى في موسم 2024-2025، فيسعى لتجاوز خروجيه السابقين من الدور ثمن النهائي في ثالث حضور له بالأدوار الإقصائية خلال سبع مشاركات، علماً بأن هذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين آسيوياً، بعدما انتهى اللقاء الأخير بينهما بالتعادل في مرحلة الدوري.



وعند الساعة التاسعة والربع مساء الاثنين، يستضيف الدحيل صاحب المركز السابع، الأهلي وصيف مرحلة الدوري، على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، وذلك بعد تعادلهما 2-2 في مرحلة الدوري، ويخوض الدحيل، الذي بلغ قبل نهائي 2022، الأدوار الإقصائية للمرة الثامنة في مشاركته الـ13، في حين بلغ الأهلي هذا الدور للمرة العاشرة خلال 14 مشاركة.



وفارق نقطة واحدة فقط يفصل بين الوحدة، خامس مرحلة الدوري، وضيفه الاتحاد، صاحب المركز الرابع، حيث تمثل المواجهة التي تنطلق عند الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد آل نهيان في أبوظبي اللقاء السابع بين الفريقين، علماً بأن فوز الوحدة في الجولة الأولى كان الثاني له فقط في تاريخ مواجهاتهما.



ويخوض صاحب الأرض، الذي بلغ قبل النهائي عام 2007، الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة في 11 مشاركة، بينما يدخل الاتحاد هذا الدور للمرة العاشرة في 13 مشاركة، واضعاً نصب عينيه لقبه الثالث بعد تتويجه عامي 2004 و2005.



وبواقع 18 مشاركة، وهو الرقم الأعلى بين الأندية القطرية، تأهل السد إلى الأدوار الإقصائية للمرة التاسعة، حيث يستضيف بطل 2011، الذي بلغ ربع النهائي في الموسم الماضي، والهلال متصدر مرحلة الدوري عند الساعة التاسعة والربع مساء، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.



ويخوض الهلال، أحد أنجح أندية آسيا، الأدوار الإقصائية للمرة السادسة عشرة في 20 مشاركة، وهو رقم قياسي في البطولة، كما بلغ النهائي خمس مرات وتوج باللقب عامي 2019 و2021، وتأهل من مرحلة الدوري دون خسارة بعدما حقق سبعة انتصارات في ثماني مباريات، من بينها الفوز 3-1 على السد.



تحديات كبرى



مساء الثلاثاء المقبل، وفي مشاركته الثالثة، يبدأ ملبورن سيتي الأسترالي، خامس الترتيب، أول ظهور له في الأدوار الإقصائية على ملعبه ملبورن ريكتانغولار بمواجهة بوريرام يونايتد التايلاندي، رابع الترتيب، عند الساعة السادسة و45 دقيقة، ويعد الفريق الأسترالي أول نادٍ من بلاده يبلغ هذا الدور منذ ملبورن فيكتوري عام 2020، وكان قد تغلب على منافسه ذاته 2-1 في مرحلة الدوري، فيما بلغ بطل تايلاند الأدوار الإقصائية للمرة الرابعة في عشر مشاركات، وكان أفضل إنجاز له بلوغ ربع النهائي في نسختي 2013 و2024-2025.



وفي مواجهة تجمع فريقين يشاركان للمرة الأولى ويأملان مواصلة المشوار، يلتقي غانغوون الكوري الجنوبي، ثامن دوري الشرق، مع ماتشيدا زيلفيا الياباني، متصدر الترتيب، على استاد تشونتشون سونغام سبورتس تاون عند الساعة السابعة مساءً، علماً بأن الفريق الياباني فاز 3-1 في مرحلة الدوري في طريقه لصدارة الترتيب.



ومساء الأربعاء المقبل، يخوض سيؤول الكوري الجنوبي، وصيف 2013، مشاركته التاسعة بعدما تأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة السابعة، حيث يواجه فيسيل كوبي عند الساعة السابعة على استاد كأس العالم في سيؤول، وكان الفريق الياباني قد فاز 2-0 في مرحلة الدوري، وهو يبلغ هذا الدور في جميع مشاركاته الأربع، وسبق له الوصول إلى قبل النهائي عام 2020.



ويتطلع كل من بطل ماليزيا جوهور دار التعظيم وسانفريس هيروشيما الياباني، إلى تجاوز ثمن النهائي للمرة الأولى، بعدما ضمنا التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في ست مشاركات، حيث يلتقيان عند الساعة الثامنة والربع مساءً على استاد السلطان إبراهيم في إسكندر بوتيري.



وتقام مباريات إياب دور ثمن النهائي خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس المقبل، على أن تدخل الأندية الثمانية المتأهلة قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة المقررة في جدة 2026 يوم 25 مارس المقبل، على أن تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026.