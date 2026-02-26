انطلاق بطولة المرحوم عمار الدوخي في نادي الشارقة



انطلقت مساء الأربعاء بطولة المرحوم عمار الدوخي لكرة القدم، التي ينظمها نادي الشارقة الرياضي، تخليداً لذكرى الفقيد، الذي كان لاعباً وإدارياً مخلصاً، ومثّل منتخب الإمارات، وترك بصمة واضحة في مسيرة كرة القدم الإماراتية، وذلك بمشاركة 16 فريقاً من فرق المراحل السنية بالنادي، وتقام بالملاعب الفرعية لاستاد خالد بن محمد في الحزانة.



وشهد حفل الافتتاح حضوراً مميزاً، تقدمه إبراهيم سمبيج رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم وأعضاء الشركة، وعدد كبير من اللاعبين القدامى الذين عاصروا الفقيد، ونخبة من الوجوه الرياضية بالإمارة، إلى جانب أسرة الفقيد، في لفتة وفاء وتكريم لمسيرة الراحل.



كما تخلل الحفل، عرض موسيقي، قدمته القيادة العامة لشرطة الشارقة، وكلمة للنادي ألقاها إبراهيم سمبيج رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، عدّد فيها مآثر الفقيد وإسهاماته العديدة في العمل الرياضي والإداري، إلى جانب كلمة أسرة الفقيد، قدمها شقيقه جاسم الدوخي، مقدماً الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي على المبادرة الطيبة، مشيراً إلى إن هذا الوفاء ليس غريباً على النادي، فهو البيت الكبير الذي يقدّر أبناءه المخلصين.



وانتهت المباراة الاستعراضية التي جمعت قدامى لاعبي الشارقة بفريق أسرة الفقيد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما استهل فريقا 13 (أ) و13 (ب) مشوارهما في البطولة، بتعادل سلبي، اقتسما من خلاله نقاط المباراة، ومن المقرر أن تقام اليوم ثماني مباريات ضمن منافسات البطولة، على أن تتواصل المواجهات الأربعاء المقبل.



وكان حفل افتتاح البطولة شهد حضوراً جماهيرياً لافتاً من أولياء الأمور، وعدد القيادات الرياضية واللاعبين القدامى في الإمارة، في مشهد عكس حجم التقدير والمحبة التي يحظى بها الفقيد، وروح الوفاء التي يحملها المجتمع الرياضي تجاه رموزه وأبنائه.