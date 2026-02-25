الكرة الإماراتية تهنئ الكويت قيادة وشعباً برسائل محبة في اليوم الوطني 65



احتفت كرة القدم الإماراتية باليوم الوطني الكويتي الـ65، في مشهد أخوي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث توحدت الرسائل عبر منصة «إكس» من اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين، وعدد من أندية الدولة، احتفالاً بالمناسبة الغالية على قلوب الشعب الكويتي.





وعبر اتحاد الإمارات لكرة القدم عن تهنئته لدولة الكويت قيادة وشعباً، من خلال نشر صورة احتفالية مرفقة بعبارة: «تهانينا للأشقاء في دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني»، في رسالة تؤكد متانة الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين.





كما نشرت رابطة المحترفين الإماراتية عبر حسابها الرسمي: «رابطة المحترفين الإماراتية تهنئ دولة الكويت قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ65، كل عام والكويت في رفعة وأمن وازدهار، وتبقى العلاقات الإماراتية الكويتية نموذجاً للأخوة والتلاحم»، في تأكيد جديد على خصوصية العلاقة التي تربط البلدين على مختلف الأصعدة.





ومن جانبه، بعث شباب الأهلي برسالة تهنئة قال فيها: «أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأشقاء في دولة الكويت حكومةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، مع الأمنيات بدوام التقدم والازدهار».





وتعكس هذه المبادرات روح التضامن والتلاحم التي تجمع الأسرة الرياضية في الإمارات مع نظيرتها في الكويت، في مناسبة وطنية تجسد تاريخاً مشتركاً من الأخوة والتعاون والمحبة.