فارس جمعان: اكتشفت المنصوري «مبخوت الجديد» وهؤلاء الأفضل في دورينا



اختار نجم الجزيرة السابق، فارس جمعان، ثلاثي القمة في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، مرشحاً كلاً من غويليرمي بالا لاعب شباب الأهلي، وكوليبالي من الجزيرة، وعمر خربين مهاجم الوحدة، كأبرز نجوم الموسم حتى الآن.



وأكد جمعان أن اختياراته جاءت بناءً على التأثير الفني الواضح داخل الملعب، مشيراً إلى أن الثلاثي قدم مستويات ثابتة وصنع الفارق مع أنديتهم في سباق المنافسة، سواء من حيث الحضور التكتيكي أو القدرة على الحسم في اللحظات الحاسمة.



وتطرق جمعان إلى موهبة محمد جمعة المنصوري لاعب شباب الأهلي، معتبراً إياه أحد أبرز الاكتشافات التي آمن بها مبكراً، موضحاً أنه تابعه منذ سنوات طويلة وتحديداً وعمر اللاعب من 13 إلى 14 سنة، من خلال فترة معايشة مع الجزيرة.



وأوضح أن وائل السيسي المشرف على قطاع المراحل السنية وقتها، أوصى بالتعاقد مع محمد جمعة المنصوري، ولكن تعثرت مفاوضات التعاقد، وأشار إلى أنه تواصل مجدداً مع السيسي عندما انتقل للعمل مع شباب الأهلي، للتعاقد مع اللاعب الذي تدرج في المراحل السنية لـ«قلعة الفرسان»، قبل أن تنفجر موهبته ويصبح اليوم أحد الأسماء الصاعدة بقوة في الدوري.



وبين جمعان، أن المنصوري يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة، إذ يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء كرأس حربة صريح أو جناح أو حتى خلف المهاجمين، مؤكداً أن اللاعب لم يصل بعد إلى كامل إمكاناته لأنه لم يلعب حتى الآن في مركزه، وأن ما يقدمه حالياً لا يتجاوز نسبة بسيطة من قدراته الحقيقية، متوقعاً له مستقبلاً كبيراً إذا واصل التطور بنفس الوتيرة واستثمر قدراته الفنية بالشكل الأمثل، ورشحه ليكون خليفة علي مبخوت في الملاعب.



وفي حديثه عن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، أشار جمعان إلى صعوبة إبرام صفقات مؤثرة خلال «الميركاتو الشتوي»، موضحاً أن الأندية نادراً ما تفرط في نجومها خلال منتصف الموسم، ما يجعل بروز لاعبين جدد أمراً استثنائياً في هذه المرحلة، مقارنة ببداية الموسم التي تشهد عادة تحركات أكبر وصفقات أقوى وأكثر تأثيراً.



وأكد فارس جمعان في تصريحاته أن المنافسة هذا الموسم مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة، وأن التفاصيل الصغيرة وجودة العناصر الفردية، إلى جانب الاستقرار الفني، ستكون الفيصل في حسم لقب الدوري خلال الجولات المقبلة.



وعن مستوى لابا كودجو مهاجم العين، ودوشان تاديتش لاعب الوحدة، قال إن أداء اللاعبين تراجع كثيراً في الدور الثاني، بعد بداية الموسم الجاري بقوة كبيرة، وأعرب عن اعتقاده بأن ضغط المباريات ربما يكون وراء التراجع الكبير في مستوى الأداء.