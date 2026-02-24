شباب الأهلي يكافئ أوفياءه قبل موقعة زعبيل بهدية رمضانية



في لفتة تعكس تقديره لجماهيره، أعلن شباب الأهلي عن هدية رمضانية خاصة لأنصاره، قبل المواجهة المرتقبة أمام مضيفه الوصل، المقررة في التاسعة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء على مدرجات زعبيل، ضمن الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين.



وكشف النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن كل مشجع يشتري تذكرة مباراة الوصل سيحصل على تذكرة مجانية لحضور مباراة الفريق أمام تراكتور الإيراني، المقررة على إستاد راشد في الثامنة من مساء الاثنين المقبل، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وأكد «الفرسان» أن التذاكر ستُرسل مباشرة إلى البريد الإلكتروني المسجل عند الشراء، مشددين على أن دعم الجماهير يصنع الفارق في اللحظات الكبرى، وأن أصوات الأوفياء كانت ولا تزال الوقود الحقيقي لمسيرة الفريق في مختلف البطولات.



وتأتي المبادرة في توقيت حاسم من الموسم، إذ يقاتل شباب الأهلي للحفاظ على درع الدوري الذي توج به في النسخة الماضية، ويحتل حالياً المركز الثاني برصيد 41 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام الوحدة، خلف العين المتصدر بفارق المواجهات المباشرة.



وآسيوياً، يدخل الفريق التحدي بطموح مضاعف، بعدما أنهى مرحلة دوري الغرب في المركز السادس برصيد 11 نقطة، ليضرب موعداً مع تراكتور في اختبار لا يقبل القسمة على اثنين، ويطمح «الفرسان» إلى تحقيق نتيجة مريحة ذهاباً في دبي، قبل خوض لقاء الإياب يوم 9 مارس على ملعب محايد خارج إيران، لم يحدده بعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.