أندية الإمارات تحافظ على تصنيفها الآسيوي بفضل نتائج الوحدة وشباب الأهلي والوصل



حلت أندية الإمارات في المركز الرابع في تصنيف منتصف الموسم لمسابقات أندية الرجال في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لموسم 2025-2026، دون أي تغيير عن مركزها في تصنيف 2024-2025، وذلك بعد تأهل الوحدة وشباب الأهلي إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، وتأهل الوصل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا الثاني.



وارتفع رصيد أندية الإمارات إلى 74.253 نقطة، لتحافظ أنديتنا على موقعها في التحديث الأخير، الذي يأخذ في الاعتبار أحدث نتائج البطولتين، إضافة إلى بطولة دوري التحدي الآسيوي للموسم الجاري، وشهد التصنيف تغييرات على مستوى 24 اتحاداً وطنياً، إذ تقدم 12 اتحاداً، فيما تراجع 12 آخرون، وكانت أكبر خسارة من نصيب الهند التي تراجعت ستة مراكز من المركز 18 إلى 24، في حين سجلت إندونيسيا أكبر قفزة بين جميع الاتحادات الوطنية بعدما تقدمت سبعة مراكز لتحتل المركز 18 بدلاً من 25.



ومن المقرر أن يلتقي شباب الأهلي مع ضيفه تراكتور على استاد راشد مساء الإثنين المقبل، فيما يواجه الوحدة ضيفه الاتحاد في اليوم التالي على استاد آل نهيان، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يلتقي الوصل مع ضيفه النصر على استاد زعبيل مساء يوم 4 مارس المقبل، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني.