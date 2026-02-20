ثلاثي دورينا يشد الرحال آسيوياً لاستكمال المشوار القاري في مارس



حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، وربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، وذلك بعد اكتمال عقد المتأهلين مع ختام مرحلة الدوري للنخبة التي يمثلنا فيها الوحدة وشباب الأهلي من دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب ثمن نهائي البطولة القارية الثانية التي يحمل رايتها الوصل.



دوري النخبة



تجمع مواجهات ذهاب ثمن نهائي النخبة، شباب الأهلي مع تراكتور على استاد راشد في الساعة الثامنة من مساء 2 مارس المقبل، ويشهد اليوم نفسه لقاء الدحيل مع الأهلي في الساعة العاشرة والربع.



ويلتقي في يوم 3 مارس المقبل، ملبورن سيتي مع بوريرام يونايتد في الحادية عشرة و45 دقيقة ظهراً بتوقيت الإمارات، غانغوون مع ماتشيدا زيلفيا في الثانية من بعد الظهر، وفي المساء الوحدة مع الاتحاد على استاد آل نهيان في الساعة الثامنة، والسد مع الهلال في العاشرة والربع.



وفي يوم 4 مارس المقبل، يلتقي سيؤول مع فيسيل كوبي في الساعة الثانية من بعد الظهر، وجوهور دار التعظيم مع سانفريس هيروشيما في الرابعة والربع عصراً.



وتنطلق مباريات الإياب يوم 9 مارس المقبل، بمواجهة تراكتور وشباب الأهلي في الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت الإمارات، على أن يعلن الملعب لاحقاً، حيث سيختار الاتحاد الآسيوي ملعباً محايداً تنفيذاً لقراره السابق بإقامة مباريات الأندية الإيرانية خارج إيران، وفي الساعة العاشرة والربع من مساء اليوم نفسه، يلتقي الأهلي مع الدحيل.



ويتقابل يوم 10 مارس المقبل، ماتشيدا زيلفيا مع غانغوون في الثانية من بعد الظهر، وبوريرام يونايتد مع ملبورن سيتي في الرابعة والربع عصراً، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً يلتقي الاتحاد مع الوحدة، والهلال مع السد.



ويختتم ثمن النهائي في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 11 مارس المقبل، بمواجهتي سانفريس هيروشيما مع جوهور دار التعظيم، وفيسيل كوبي مع سيؤول.



ويدخل شباب الأهلي والوحدة غمار البطولة بطموحات كبيرة بعد بلوغهما ثمن النهائي، واحتل «الفرسان» المركز السادس، ليصطدم بتراكتور الذي أنهى مرحلة الدوري ثالثاً بعد مستويات مميزة تؤكد عزمه على مواصلة النسق ذاته، أما الوحدة، فبلغ الدور ذاته بأريحية واضحة، ما يفرض على الاتحاد أقصى درجات الحذر في مواجهتي الذهاب والإياب.



آسيا الثاني



أما بالنسبة لذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني، فيفتتح بمباراة الأهلي مع الحسين في الساعة العاشرة والربع من مساء يوم 3 مارس المقبل، وفي اليوم التالي، يلتقي غامبا أوساكا مع راتشابوري في الساعة الثانية من بعد الظهر، والوصل مع النصر في الثامنة مساءً، وفي الساعة الرابعة والربع عصر يوم 5 من الشهر نفسها، يلتقي بانكوك يونايتد مع تامبنيز روفرز.

وتنطلق مباريات الإياب في العاشرة والربع من مساء يوم 10 مارس المقبل، يلتقي الحسين مع الأهلي، وفي اليوم التالي، يلتقي راتشابوري مع غامبا أوساكا في الساعة الرابع والربع عصراً، والنصر مع الوصل في العاشرة والربع مساءً، وفي الساعة الرابعة والربع عصر يوم 12 من الشهر نفسها، يلتقي تامبنيز روفرز مع بانكوك يونايتد.



وسيواجه الوصل نظيره النصر في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول، إذ يدخل «الإمبراطور» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد مشواره المثير الذي شهد إقصاء الزوراء العراقي بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين عقب التمديد، فيما عبر النصر محطة أركاداغ التركماني بثبات، بعدما حسم التأهل بنتيجة 2-0 في مجموع المواجهتين دون الحاجة لاستنزاف كامل طاقته.