العين يفرط في «الفرصة المزدوجة» ويودع دوري أبطال الخليج

ودع العين منافسات دوري أبطال الخليج للأندية من مرحلة المجموعات بعد خسارته أمام ضيفه القادسية الكويتي بهدف نظيف سجله قائده المخضرم بدر المطوع في الدقيقة 49 من المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد، مساء اليوم الأربعاء، وبالنتيجة تجمد رصيد العين عند 9 نقاط، بينما رفع القادسية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف زاخو العراقي متصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بعد فوزه على سترة البحريني في نفس الأمسية.



ورغم أن الفريق البنفسجي دخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان التأهل، إلا أن مجريات المباراة عاكست طموحات الفريق الذي تأثر بشكل مباشر منذ الدقيقة العاشرة إثر طرد لاعبه إبراهيم ندياي بالبطاقة الحمراء، ما أجبر الفريق على استكمال المواجهة بنقص عددي مبكر، واستثمر القادسية هذا الموقف ليسجل هدفه الوحيد، ورغم المحاولات الهجومية المكثفة للعين في الدقائق الأخيرة وضياع فرصتين محققتين للتعادل، انتهى اللقاء بفوز الضيوف، وخروج العين من البطولة رغم دخوله المواجهة بأفضلية الحسابات.



