شباب الأهلي يصطدم بتراكتور والوحدة يلتقي الاتحاد في ثمن نهائي النخبة الآسيوية



بعد إسدال الستار على منافسات مرحلة دوري الغرب، اشتعلت خريطة المواجهات في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، لتعد جماهير القارة بمواجهات من العيار الثقيل خلال مارس المقبل.

وفي أبرز المواجهات، يصطدم شباب الأهلي بنظيره تراكتور، فيما يلتقي الوحدة مع الاتحاد في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.



وعلى الجانب الآخر، يترقب عشاق الكرة الآسيوية قمة نارية تجمع الهلال مع السد، بينما يواجه الأهلي اختباراً صعباً أمام الدحيل في سباق العبور إلى ربع النهائي.



ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 2 أو 3 مارس المقبل، على ملاعب الأندية الأقل ترتيباً، على أن تحسم بطاقات التأهل في مواجهات الإياب يومي 9 أو 10 من الشهر ذاته، على أرض أصحاب المراكز الأعلى.



وكان الهلال قد فرض هيمنته على صدارة ترتيب دوري الغرب بعدما جمع 22 نقطة من ثماني مباريات، وجاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، متساوياً مع تراكتور الثالث، فيما حل الاتحاد رابعاً بـ15 نقطة، تلاه الوحدة بـ14 نقطة، ثم شباب الأهلي بـ11 نقطة، أما الدحيل والسد، فحجزا بطاقتيهما الأخيرتين إلى الأدوار الإقصائية برصيد 8 نقاط لكل منهما.



وفي المقابل، ودع الشارقة البطولة بعدما جمع 8 نقاط، لكنه خرج بفارق الأهداف عن الدحيل والسد، كما غادرت المنافسات أندية الغرافة 6 نقاط، والشرطة 5 نقاط، وناساف 4 نقاط، لتنتهي رحلتها عند هذا الحد.