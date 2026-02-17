صدمة جديدة للشارقة بعد خسارته المفاجئة أمام ناساف



تلقى الشارقة صدمة جديدة، ضاعفت أحزان جماهيره، بعد الخسارة التي تعرض لها أمس أمام ضيفه ناساف الأوزبكي 1-2، في الجولة الثامنة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي جمدت رصيده عند 8 نقاط في المركز التاسع، وأنهت مشواره في البطولة بطريقة مفاجئة وغريبة، خاصة أن الترشيحات كانت تشير إلى فوزه على الأوزبكي.



وجاءت الصدمة الثانية للشارقة، بعد خسارة الدحيل القطري أمام الشرطة العراقي 2-3 متذيل ترتيب المجموعة، في نتيجة جديدة ومفاجئة أيضاً بمشوار البطولة، حيث كانت كل التوقعات تشير إلى فوز الدحيل على حساب منافسه، الذي تعرض إلى 5 هزائم سابقة، في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.



وما يجعل الأمر صادماً للشارقة، أن فوز الشرطة كان كفيلاً بنيله بطاقة التأهل، إذا كان قد نجح في إنهاء مباراته أمام ناساف بالفوز أو التعادل، لكن خسارته جعلته يتساوى مع الدحيل برصيد 8 نقاط، مع أفضلية للفريق القطري بفارق الأهداف، وهو ما منحه بطاقة العبور إلى ثمن نهائي البطولة، وخروج الشارقة، بعد أن خسر واحدة من أسهل مبارياته في الموسم الحالي.