سوزا غاضب من أخطاء شباب الأهلي الدفاعية ويتحسر على ضياع التعادل



أبدى البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، إحباطه وغضبه عقب خسارة فريقه أمام مضيفه الأهلي بنتيجة 3-4، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة دوري الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، مؤكداً أن الأخطاء الدفاعية كانت السبب الرئيسي في النتيجة.



وقال سوزا: «بعد الهدف الأول حاولنا العودة إلى أجواء اللقاء، لكننا استقبلنا هدفين لم يكونا نتيجة ضغط مباشر من المنافس، بل بسبب أخطاء فردية، ورغم ذلك، كان رد فعل اللاعبين إيجابياً، ولو أتيحت لنا دقائق إضافية، ربما كنا قادرين على إدراك التعادل».



ورغم الخسارة، ضمن شباب الأهلي تأهله إلى الدور ثمن النهائي مستفيداً من خسارة الشارقة أمام ضيفه ناساف 1-2 في الجولة ذاتها، وينتظر «الفرسان» ختام مرحلة الدوري لتحديد ترتيب الأندية الثمانية الأولى، وبالتالي هوية المواجهة المقبلة في ثمن النهائي، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب خلال مارس 2026، على أن تلعب مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في أبريل 2026.



وكان شباب الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل مع تراكتور 1-1، كما تعادل سلبياً مع الهلال في الجولة السابعة، وحقق انتصارات على الاتحاد 1-0، وناساف 4-1، والغرافة 2-0، فيما تلقى خسارتين في الدوحة أمام الدحيل 1-4 والسد 2-4، قبل أن يختتم المرحلة بخسارة مثيرة أمام الأهلي 3-4.