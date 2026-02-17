العين والقادسية.. قمة الحسم في ختام دور المجموعات بأبطال الخليج



يحتضن استاد هزاع بن زايد، مساء الأربعاء، فصلاً جديداً ومصيرياً من فصول الإثارة الخليجية، حيث يستضيف نادي العين الإماراتي شقيقه نادي القادسية الكويتي، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.



وأكمل الفريق العيناوي مناوراته الميدانية بتدريب أخير أجراه، أمس، على ملعب، ويدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الذهبي بهدف ذهبي على مضيفه سترة البحريني الأسبوع الماضي في الجولة قبل الأخيرة من من المسابقة



وتعد هذه المباراة مصيرية للفريقين؛ فصاحب الأرض والجمهور، نادي العين، يدخل اللقاء وهو يملك الأفضلية الحسابية بفرصتي الفوز أو التعادل، لضمان مقعده في الدور نصف النهائي، مستنداً إلى عاملي الأرض والخبرة القارية الكبيرة، التي يمتلكها الزعيم العيناوي.



في المقابل يدخل الفريق القدساوي اللقاء تحت شعار الفوز، ولا بديل غيره، إذ إن أي نتيجة أخرى تعني وداع الفريق للبطولة، وهذا الوضع يجعل من القادسية خصماً شرساً ومندفعاً بكل ثقله الفني والتاريخي لخطف نقاط المباراة الثلاث، والعودة ببطاقة التأهل من قلب دار الزين.



وبين طموح العين لتأكيد تفوقه وضمان التأهل بأقل الأضرار، وإصرار القادسية على إحداث المفاجأة وقلب الطاولة، الجمهور على موعد مع سهرة كروية خليجية ستخطف الأنفاس حتى الصافرة الأخيرة.