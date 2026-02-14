عقوبة مضاعفة وغرامة مالية على مدافع الوصل من «الآسيوي»



فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبة إضافية على مدافع الوصل سفيان بوفتيني على خلفية حالة الطرد التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الزوراء العراقي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2، والتي انتهت بخسارة «الإمبراطور» 2-3 إلى جانب غرامة مالية.



وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه إيقاف اللاعب مباراتين بدلاً من مباراة واحدة، ليترتب على ذلك غيابه عن أول مباراة لفريقه في الدور التالي حال تأهله، إضافة إلى العقوبة التلقائية الناتجة عن البطاقة الحمراء والتي تحرمه من خوض لقاء الإياب أمام الزوراء يوم الثلاثاء المقبل.



كما قرر الاتحاد فرض غرامة مالية على مدافع الإمبراطور بقيمة 1500 دولار أمريكي، يتم سدادها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ القرار، وذلك وفقاً للائحة الانضباط والأخلاقيات المعتمدة لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.