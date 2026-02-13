24 فريقاً في دورة أكاديميات الكرة بعجمان





تستعد إمارة عجمان لاحتضان أجواء كروية مميزة خلال الشهر الفضيل، مع انطلاق بطولة رمضانية تجمع نحو 24 فريقاً بمشاركة أكاديميات من مختلف أنحاء الدولة، وبحضور يقارب 300 لاعب من الفئات السنية.



وتقام منافسات البطولة يومياً بعد صلاة التراويح على مدار الشهر الكريم، لتتحول الملاعب إلى منصة تنافسية نابضة بالحيوية، تجمع بين روح الرياضة وأجواء رمضان الاجتماعية.



وتشهد البطولة مشاركة عدد من الأكاديميات البارزة، من بينها أكاديمية ريد إيغل، فيوتشر، بيراميدز، الإسماعيلي، بلاك تايغر، توب، أكاديمية نادي عجمان، والأكاديمية الوطنية، ما يمنح الحدث زخماً فنياً ويعزز فرص الاحتكاك وتبادل الخبرات بين اللاعبين.



وتنظم البطولة بإشراف أكاديمية ريد إيغل، وبالتعاون مع ملاعب باور سبورت، وبرعاية شركة توب دان، في إطار دعم المواهب الشابة وتوفير بيئة تنافسية تسهم في صقل مهاراتهم خلال الشهر المبارك.