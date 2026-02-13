تجدد الغضب الإماراتي من غياب عدالة الاتحاد الآسيوي في دوري النخبة



فجرت جماهير شباب الأهلي والشارقة، موجة غضب عارمة تجاه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، متهمة إياه بغياب العدالة التنافسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشعلة منصات التواصل الاجتماعي بسيل من الانتقادات والرسائل الغاضبة.



واعتبرت الجماهير أن ما يحدث ليس وليد اللحظة، بل امتداد لسلسلة من القرارات المثيرة للجدل، مستشهدة بما واجهه المنتخب الوطني الأول بعد إسناد استضافة المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 إلى قطر، رغم لوائح سابقة كانت تشير إلى آلية مختلفة، بحسب وصفهم.



وتوقفت الجماهير عند قرار إقامة مباريات الأندية الإيرانية في ملاعب محايدة خارج إيران، قبل أن تقام مواجهة تراكتور وضيفه السد في الدوحة، معتبرين أن ذلك يثير علامات استفهام حول مبدأ الحياد، وكان السد قد حسم اللقاء بهدفين دون رد، ليشعل الصراع بين خمسة أندية على أربع بطاقات فقط إلى الدور ثمن النهائي.



ومع احتدام المنافسة، ارتفعت الأصوات المطالِبة بإقامة الجولة الثامنة والأخيرة من دوري منطقة الغرب في توقيت موحد.



وتقدم نادي الشارقة بطلب رسمي لإقامة مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد، حيث يلتقي الأهلي مع شباب الأهلي، والشارقة مع ناساف في الساعة الثامنة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت الإمارات، والشرطة مع الدحيل، والهلال مع الوحدة في الساعة العاشرة والربع من مساء اليوم نفسه، والسد مع الاتحاد، والغرافة مع تراكتور في الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، في مشهد يبدو مرشحاً لاشتعال درامي حتى اللحظات الأخيرة.



وكانت أندية الهلال والأهلي وتراكتور والوحدة والاتحاد قد ضمنت تأهلها باحتلالها المراكز الأربعة الأولى، فيما تحتدم المعركة بين شباب الأهلي والدحيل والسد والشارقة والغرافة على المقاعد الأربعة المتبقية، بينما ودع الشرطة وناساف سباق التأهل، ليبقى السؤال معلقاً.. هل تنتصر العدالة قبل صافرة الختام؟