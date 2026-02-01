الشارقة يمنح سالدانيا فرصة جديدة في ملاعب الإمارات

تعاقد نادي الشارقة مع المهاجم البرازيلي ماتيوس سالدانيا قادماً من نادي الوصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك في إطار دعم صفوف الفريق خلال بقية مشواره في الموسم الجاري، وتعويض رحيل المهاجم ري ماناج الذي أنهى النادي تعاقده معه بالتراضي مؤخراً، لينال البرازيلي فرصة جديدة في ملاعب الإمارات ويضعه الشارقة أمام تحدٍ كبير لإثبات قدراته الفنية.



ويأتي التعاقد مع سالدانيا بحثاً عن حلول هجومية أكثر فاعلية، بعدما انضم اللاعب إلى الوصل مع بداية الموسم الحالي وسط آمال كبيرة من جماهير النادي، نظراً لسيرته الذاتية القوية وخبرته السابقة التي اكتسبها من خوض عدة تجارب احترافية في 5 دوريات أوروبية مختلفة، سجل خلالها عدداً جيداً من الأهداف، وأحرز لقب هداف الدوري الصربي.



ورغم تلك الخلفية المميزة، لم يوفق سالدانيا في تقديم المستوى المنتظر مع الوصل خلال منافسات الدوري، حيث غاب عن التسجيل في المباريات التي شارك فيها، ما فتح الباب أمام انتقاله إلى صفوف الشارقة في تجربة جديدة، يأمل من خلالها استعادة حسه التهديفي وتقديم الإضافة المطلوبة للفريق في المرحلة المقبلة.